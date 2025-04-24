Чий Крим: які країни світу можут підтримати Трампа, якщо США визнають Крим російським

Що буде, якщо США визнають Крим російським? У світлі останніх дипломатичних ініціатив Трампа це питання набуває нових рис. Опитані Фокусом експерти вважають, що більшість держав, зокрема європейські союзники, Китай та інші, навряд чи підтримають це визнання, що ускладнить глобальний консенсус. Проте ймовірність що Трамп зробить такій подарунок Путіну дуже велика.

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У світлі останніх дипломатичних ініціатив адміністрації президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні, Європейський Союз рішуче відкинув пропозиції, які передбачають визнання Криму російською територією та відмову України від вступу до НАТО.​

Згідно з повідомленнями Financial Times, мирний план Трампа включає в себе визнання анексії Криму Росією, відмову України від членства в НАТО та заморожування лінії фронту. Ці пропозиції викликали занепокоєння серед європейських лідерів, які вважають, що такі поступки порушують міжнародне право та підривають засади європейської безпеки.

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ці умови, наголосивши, що визнання окупації Криму суперечить Конституції України та міжнародному праву. Він підкреслив, що будь-які мирні переговори повинні базуватися на повазі до територіальної цілісності України та міжнародних норм.​

Втім, сам президент США Дональд Трамп майстерно ухилився від відповіді на запитання журналістів щодо пропозиції визнати Крим російським: натомість він заявив, що йому "все одно" і що він "не має фаворитів" у російсько-українській війні.

"Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені все одно — якщо вони обидва задоволені, вони обидва підпишуть угоду", — заявив американський президент.

Чий Крим? Як вирішуватимуть це питання на міжнародному рівні

За словами політолога Володимира Фесенко, у даному випадку важливо розуміти, що мова йде не про міжнародне рішення чи конференцію. Питання Криму та його визнання російським залежить здебільшого від позицій конкретних країн, які можуть прийняти таке рішення односторонньо. Це може бути сприйнято як двостороння правова проблема, і подібних випадків у сучасному світі поки що немає. Проте були подібні ситуації в історії, наприклад, після Першої та Другої світових війн, коли зміни кордонів відбувались на основі домовленостей країн-переможців, що іноді призводило до нових конфліктів і навіть війн.

"Після створення ООН в міжнародному праві була закріплена норма незмінності кордонів і принципу, що політичні суперечності між державами не мають вирішуватися за допомогою війни. Це правило зберігалося, особливо в Європі, де змінювались кордони через мирні процеси, як, наприклад, після розпаду СРСР або Югославії. Розпад Чехословаччини теж був мирним, завдяки внутрішнім домовленостям, що не порушували міжнародних принципів", — нагадує Фокусу Фесенко.

Натомість визнання Косова було спірним питанням. Більшість країн його визнали, але не всі, включаючи Україну, яка не визнала Косово через ризик створення негативного прецеденту для власного Криму. Це також було пов’язано з тим, що деякі союзники Росії, зокрема Китай і Іран, не визнають анексії Криму. Вони не визнають юридично, хоча в деяких випадках політично можуть діяти інакше, через свої власні територіальні суперечності.

З точки зору міжнародного права, найближчим прецедентом є визнання США анексії Голландських висот Ізраїлем, яку він захопив у 1967 році (визнання анексії Голландських висот до речи сталося при минулому президентстві Дональда Трампа). Це рішення не було визнано більшістю країн світу, що показує, як важливе міжнародне визнання в таких питаннях.

"Якщо Трамп вирішить визнати Крим російським, це може стати схожим на ситуацію з Голландськими висотами, коли США визнають анексію, але більшість країн світу, включаючи Європу і Канаду, не підуть за цим.

Для України принципове значення має не лише те, щоб ми не визнавали анексію Криму, а й щоб інші країни, зокрема європейські та світові союзники, також не підтримували таке визнання. Якщо ж Україна визнає Крим російським, це може стати сигналом для інших країн визнавати його так само, що створить прецедент, який згодом може поширитися на інші території", — каже політолог.

За словами Фесенко, ризик полягає в тому, що такі дії можуть стати інструментом для Росії, яка може натискати на визнанні інших анексованих територій. Враховуючи такі загрози, політичні діячі, як Трамп, можуть бути спокушені такими пропозиціями, як вигідні бізнес-проекти, зокрема у видобутку рідкоземельних металів на Донбасі, що може посилити бажання Росії забезпечити легітимність своїх анексій.

"Отже, навіть якщо США визнають Крим російським, це не означає автоматичного визнання цієї території міжнародною спільнотою. Багато країн, зокрема Китай, який не визнає анексії Криму, можуть залишитись при своїй позиції, що ускладнить прийняття такого рішення на глобальному рівні", — вважає політолог.

Що буде якщо США визнають Крим російським?

На думку політолога Олега Постернака, підтримати анексію Криму можуть держави Глобального Півдня, які мають економічні або політичні зв'язки з Росією. Такі країни, як Нікарагуа або Венесуела. Можливо, навіть деякі європейські країни, наприклад, Угорщина чи Словаччина, погодяться на таке. Однак такі країни, як Туреччина або Китай, навряд чи підуть на такий крок, оскільки для них питання територіальної цілісності є важливим, зокрема для Китаю у контексті Тайваню.

"Якщо це відбудеться, це може означати руйнування міжнародного права та принципів територіальної цілісності, закріплених у статуті ООН, і створення прецеденту для силового вирішення міжнародних конфліктів. Це також може призвести до скасування кримських санкцій, введених США після анексії Криму в 2014 році. Такі кроки можуть бути вигідні Трампу, адже вони допоможуть легітимізувати його плани щодо врегулювання конфлікту", — каже Фокусу Постернак.

Політолог вважає, що ймовірність того, що США визначать Крим російським дуже висока — 90% до 10%. Але тоді виникає питання, якою має бути на це реакція України?

"Теоретично, Україна повинна або обмежити свої відносини з країною, що ухвалить таке рішення, або відкликати свого посла. Проте, з огляду на стратегічне партнерство США та України, розрив відносин малоймовірний. Швидше за все, реакція буде на рівні посольства.

Якщо це трапиться, Україна може спробувати вплинути на цей процес через перемовини або через своїх союзників, які мають доступ до Трампа, таких як Джорджу Мелоні або Борис Джонсон. Змінити це рішення теоретично можливо, адже, як показує досвід, Трамп може коригувати свої рішення під тиском міжнародних партнерів.

Важливо розуміти, що Трамп, ймовірно, робить це для того, щоб "подарувати" Путіну важливу перемогу та укріпити його позицію щодо мирної угоди, яку Трамп хоче представити як свій великий успіх", — резюмує Постернак.

Нагадаємо, американський президент у своїй соцмережі Truth Social 23 квітня опублікував допис, у якому звинуватив Зеленського в перешкоджанні мирному процесу та небажанні завершувати війну. Він заявив, що "Крим було втрачено багато років тому". Твердження президента України, що Київ ніколи не визнає юридично окупацію півострова, Трамп назвав "запальною заявою", яка чинить перепони на шляху до мирної угоди.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед тим запевнив, що його країна стоятиме поруч з українцями стільки, скільки потрібно, і "Україна має вирішувати своє майбутнє" самостійно.