Чей Крым: какие страны мира могут поддержать Трампа, если США признают Крым российским

Что будет, если США признают Крым российским? В свете последних дипломатических инициатив Трампа этот вопрос приобретает новые черты. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что большинство государств, в частности европейские союзники, Китай и другие, вряд ли поддержат это признание, что усложнит глобальный консенсус. Однако вероятность что Трамп сделает такой подарок Путину очень велика.

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В свете последних дипломатических инициатив администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, Европейский Союз решительно отверг предложения, которые предусматривают признание Крыма российской территорией и отказ Украины от вступления в НАТО.

Согласно сообщениям Financial Times, мирный план Трампа включает в себя признание аннексии Крыма Россией, отказ Украины от членства в НАТО и замораживание линии фронта. Эти предложения вызвали беспокойство среди европейских лидеров, которые считают, что такие уступки нарушают международное право и подрывают основы европейской безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг эти условия, отметив, что признание оккупации Крыма противоречит Конституции Украины и международному праву. Он подчеркнул, что любые мирные переговоры должны базироваться на уважении к территориальной целостности Украины и международных норм.

Впрочем, сам президент США Дональд Трамп мастерски уклонился от ответа на вопрос журналистов относительно предложения признать Крым российским: вместо этого он заявил, что ему "все равно" и что он "не имеет фаворитов" в российско-украинской войне.

"Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно — если они оба довольны, они оба подпишут соглашение", — заявил американский президент.

Чей Крым? Как будут решать этот вопрос на международном уровне

По словам политолога Владимира Фесенко, в данном случае важно понимать, что речь идет не о международном решении или конференции. Вопрос Крыма и его признания российским зависит в основном от позиций конкретных стран, которые могут принять такое решение односторонне. Это может быть воспринято как двусторонняя правовая проблема, и подобных случаев в современном мире пока нет. Однако были подобные ситуации в истории, например, после Первой и Второй мировых войн, когда изменения границ происходили на основе договоренностей стран-победителей, что иногда приводило к новым конфликтам и даже войнам.

"После создания ООН в международном праве была закреплена норма неизменности границ и принципа, что политические противоречия между государствами не должны решаться с помощью войны. Это правило сохранялось, особенно в Европе, где менялись границы через мирные процессы, как, например, после распада СССР или Югославии. Распад Чехословакии тоже был мирным, благодаря внутренним договоренностям, которые не нарушали международных принципов", — напоминает Фокусу Фесенко.

Зато признание Косово было спорным вопросом. Большинство стран его признали, но не все, включая Украину, которая не признала Косово из-за риска создания негативного прецедента для собственного Крыма. Это также было связано с тем, что некоторые союзники России, в частности Китай и Иран, не признают аннексии Крыма. Они не признают юридически, хотя в некоторых случаях политически могут действовать иначе, из-за своих собственных территориальных противоречий.

С точки зрения международного права, ближайшим прецедентом является признание США аннексии Голландских высот Израилем, которую он захватил в 1967 году (признание аннексии Голландских высот кстати произошло при прошлом президентстве Дональда Трампа). Это решение не было признано большинством стран мира, что показывает, как важно международное признание в таких вопросах.

"Если Трамп решит признать Крым российским, это может стать похожим на ситуацию с Голландскими высотами, когда США признают аннексию, но большинство стран мира, включая Европу и Канаду, не последуют за этим.

Для Украины принципиальное значение имеет не только то, чтобы мы не признавали аннексию Крыма, но и чтобы другие страны, в частности европейские и мировые союзники, также не поддерживали такое признание. Если же Украина признает Крым российским, это может стать сигналом для других стран признавать его так же, что создаст прецедент, который впоследствии может распространиться на другие территории", — говорит политолог.

По словам Фесенко, риск заключается в том, что такие действия могут стать инструментом для России, которая может нажимать на признании других аннексированных территорий. Учитывая такие угрозы, политические деятели, как Трамп, могут быть соблазнены такими предложениями, как выгодные бизнес-проекты, в частности в добыче редкоземельных металлов на Донбассе, что может усилить желание России обеспечить легитимность своих аннексий.

"Итак, даже если США признают Крым российским, это не означает автоматического признания этой территории международным сообществом. Многие страны, в частности Китай, который не признает аннексии Крыма, могут остаться при своей позиции, что усложнит принятие такого решения на глобальном уровне", — считает политолог.

Что будет если США признают Крым российским?

По мнению политолога Олега Постернака, поддержать аннексию Крыма могут государства Глобального Юга, которые имеют экономические или политические связи с Россией. Такие страны, как Никарагуа или Венесуэла. Возможно, даже некоторые европейские страны, например, Венгрия или Словакия, согласятся на такое. Однако такие страны, как Турция или Китай, вряд ли пойдут на такой шаг, поскольку для них вопрос территориальной целостности является важным, в частности для Китая в контексте Тайваня.

"Если это произойдет, это может означать разрушение международного права и принципов территориальной целостности, закрепленных в уставе ООН, и создание прецедента для силового решения международных конфликтов. Это также может привести к отмене крымских санкций, введенных США после аннексии Крыма в 2014 году. Такие шаги могут быть выгодны Трампу, ведь они помогут легитимизировать его планы по урегулированию конфликта", — говорит Фокусу Постернак.

Политолог считает, что вероятность того, что США определят Крым российским очень высока — 90% к 10%. Но тогда возникает вопрос, какой должна быть на это реакция Украины?

"Теоретически, Украина должна либо ограничить свои отношения со страной, которая примет такое решение, либо отозвать своего посла. Однако, учитывая стратегическое партнерство США и Украины, разрыв отношений маловероятен. Скорее всего, реакция будет на уровне посольства.

Если это случится, Украина может попытаться повлиять на этот процесс через переговоры или через своих союзников, которые имеют доступ к Трампу, таких как Джорджу Мелони или Борис Джонсон. Изменить это решение теоретически возможно, ведь, как показывает опыт, Трамп может корректировать свои решения под давлением международных партнеров.

Важно понимать, что Трамп, вероятно, делает это для того, чтобы "подарить" Путину важную победу и укрепить его позицию по мирному соглашению, которое Трамп хочет представить как свой большой успех", — резюмирует Постернак.

Напомним, американский президент в своей соцсети Truth Social 23 апреля опубликовал сообщение, в котором обвинил Зеленского в препятствовании мирному процессу и нежелании завершать войну. Он заявил, что "Крым был потерян много лет назад". Утверждение президента Украины, что Киев никогда не признает юридически оккупацию полуострова, Трамп назвал "зажигательным заявлением", которое создает преграды на пути к мирному соглашению.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед тем заверил, что его страна будет стоять рядом с украинцами столько, сколько нужно, и "Украина должна решать свое будущее" самостоятельно.