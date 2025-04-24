"Нет фаворитов": у Трампа спросили, действительно ли он предлагает признать Крым российским

Президент США Дональд Трамп мастерски уклонился от ответа на вопрос журналистов относительно предложения признать Крым российским: вместо этого он заявил, что ему "все равно" и что он "не имеет фаворитов" в российско-украинской войне. В то же время он сказал, что нужно "договориться с Владимиром Зеленским", и думал, что наладить контакт с ним "будет легче".

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Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете поздно вечером 23 апреля по киевскому времени.

Один из представителей прессы поинтересовался у Трампа, действительно ли его новый план по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, представленный в Лондоне 23 апреля, предусматривает требование о признании Крыма российским.

На это Дональд Трамп ответил, что для него главное — чтобы "они оба (Владимир Зеленский и Владимир Путин) подписали мирное соглашение".

"Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно — если они оба довольны, они оба подпишут соглашение", — заявил американский президент.

Также он добавил, что "не хочет, чтобы у него были фавориты" в этой войне среди обеих сторон, и что он их на самом деле не имеет.

"Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы мирное соглашение было заключено", — отметил Трамп, не дав четкого ответа на вопрос о Крыме.

Также американский президент заявил, что самым главным вопросом сейчас является завершение войны, и что с президентом Украины Владимиром Зеленским договариваться о мирном соглашении труднее, чем он надеялся.

Во время разговора с журналистами Трамп традиционно вспомнил о своем предшественнике Джо Байдене, обвинив его в том, что он "не должен был допустить этой войны".

Стоит отметить, что вечером 23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также упрекнула Зеленского за то, что тот "движется в неправильном направлении". При этом она добавила, что у Трампа скоро "лопнет терпение".

Относительно новостей о Крыме Левитт отметила, что Дональд Трамп не просил у Зеленского признать Крым российским.

Напомним, 23 апреля экс-президент РФ Дмитрий Медведев похвалил Дональда Трампа за предложение признать Крым российским в рамках нового мирного плана.

Также 23 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама должна выяснять важные вопросы в переговорах.