"Не просил признавать Крым российским": в Белом доме снова критикуют Зеленского, — СМИ

Президент США Дональд Трамп говорит, что переговоры по завершению войны происходят сложнее, чем он себе представлял. В то же время вечером 23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт упрекнула во время брифинга президента Владимира Зеленского в том, что он "движется в неправильном направлении" и "пытается вести переговоры через прессу".

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Левитт подчеркнула, что Дональд Трамп "не просил никого признавать Крым российским", и что у президента США уже "иссякает терпение".

"Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не просил. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, американская сторона вложила немало времени и усилий для того, чтобы кровопролитие завершилось.

"Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение заканчивается", — сказала Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что Владимир Зеленский якобы "движется не в нужном направлении". Она раскритиковала его за то, что тот ведет переговоры о завершении войны "не так, как это должен делать президент", а "через прессу".

У Трампа считают мирный план, который продвигали в Лондоне, лучше предыдущего

Издание The Wall Street Journal 23 апреля обнародовало мнения чиновников США относительно переговоров, которые состоялись в Лондоне, и позиции Украины во время них. Отмечается, что украинской стороне предложили "почти последнюю возможность принять условия, навязанные США", а само соглашение было выполнено в стиле "бери или уходи".

Некоторые американские чиновники считают, что план, предлагаемый в Лондоне, был гораздо лучше того соглашения, которое официальные представители Трампа продвигали ранее. В частности преимуществами называют то, что партнерам не запрещают продолжать оказывать военную помощь Украине и не ставят условий по сокращению армии.

В материале The Wall Street Journal говорится также, что Великобритания и Франция создают план формирования коалиционных сил, которые могут быть размещены в Украине после достижения мирного соглашения. Однако отмечается, что союзники начнут действовать при условии, если Америка пообещает оказывать поддержку на случай, если РФ возобновит военные действия.

"Пока что США не предложили такой помощи", — отмечают в издании.

Напомним, 23 апреля украинские чиновники рассказали об итогах встречи в Лондоне, отметив, что они "донесли свою позицию".

Также Дональд Трамп 23 апреля раскритиковал Зеленского за отказ признавать оккупацию Крыма.