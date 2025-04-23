"Не просив визнавати Крим російським": у Білому домі знову критикують Зеленського, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп каже, що переговори щодо завершення війни відбуваються складніше, ніж він собі уявляв. Водночас увечері 23 квітня речниця Білого дому Керолайн Левітт дорікнула під час брифінгу президенту Володимиру Зеленському у тому, що він "рухається у неправильному напрямку" і "намагається вести переговори через пресу".

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Про нову порцію критики президента України у Білому домі розповіло агентство Reuters.

Левітт наголосила, що Дональд Трамп "не просив нікого визнавати Крим російським", і що у президента США вже "вичерпується терпіння".

"Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього від них не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, визнаючи, що ця війна надто довго була жорстокою", — заявила речниця Білого дому.

За її словами, американська сторона вклала чимало часу та зусиль задля того, аби кровопролиття завершилося.

"Команда президента з національної безпеки, його радники, вклали значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля. І вистачить. Президент розчарований. Його терпіння закінчується", — сказала Левітт.

Речниця Білого дому також зауважила, що Володимир Зеленський нібито "рухається не у потрібному напрямку". Вона розкритикувала його за те, що той веде переговори про завершення війни "не так, як це має робити президент", а "через пресу".

У Трампа вважають мирний план, який просували у Лондоні, кращим за попередній

Видання The Wall Street Journal 23 квітня оприлюднило думки посадовців США щодо переговорів, які відбулися у Лондоні, та позиції України під час них. Зазначається, що українській стороні запропонували "майже останню можливість прийняти умови, нав'язані США", а сама угода була виконана у стилі "бери або йди".

Деякі американські посадовці вважають, що план, пропонований у Лондоні, був набагато кращим за ту угоду, яку офіційні представники Трампа просували раніше. Зокрема перевагами називають те, що партнерам не забороняють продовжувати надавати військову допомогу Україні і не ставлять умов щодо скорочення армії.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться також, що Велика Британія та Франція створюють план формування коаліційних сил, які можуть бути розміщені в Україні після досягнення мирної угоди. Однак наголошують, що союзники почнуть діяти за умови, якщо Америка пообіцяє надавати підтримку на випадок, якщо РФ відновить воєнні дії.

"Поки що США не запропонували такої допомоги", — зазначають у виданні.

Нагадаємо, 23 квітня українські посадовці розповіли про підсумки зустрічі у Лондоні, зазначивши, що вони "донесли свою позицію".

Також Дональд Трамп 23 квітня розкритикував Зеленського за відмову визнавати окупацію Криму.