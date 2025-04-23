"Його втрачено багато років тому": Трамп розкритикував відмову Зеленського визнавати окупацію Криму

Президент США Дональд Трамп на тлі зірваних переговорів у Лондоні 23 квітня та відмови української сторони визнавати окупований Крим територією РФ засудив позицію президента України Володимира Зеленського та звинуватив його в перешкоджанні мирному процесу.

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Такі думки американський лідер висловив у власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп засудив слова Володимира Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, опубліковані виданням The Wall Street Journal. Він назвав цю позицію "дуже шкідливою" для мирних перемовин з РФ і заявив, що Крим було "втрачено багато років тому під егідою 44-го президента США Барака Обами" і півострів більше "не є предметом обговорення".

"Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали одинадцять років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії? За багато років до "передачі Обами" в цьому районі також були розташовані основні російські бази підводних човнів", — сказав Трамп.

Президент США звинуватив Володимира Зеленського в "запальних заявах", які ускладнюють шлях до завершення війни.

"Йому нема чим хвалитися! Ситуація для України жахлива — він може мати мир або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю ніякого відношення до Росії, але маю велике відношення до бажання врятувати в середньому п’ять тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини. Сьогоднішня заява Зеленського лише продовжить "поле вбивства", а цього ніхто не хоче!" — сказав американський лідер.

Він додав, що угода, на його думку, може бути укладена незабаром, і її підписання залежить від "людини, у якої немає карт для гри".

"Я з нетерпінням чекаю, що зможу допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного безладу, який би ніколи не почався, якби я був президентом!" — написав Дональд Трамп.

Переговори в Лондоні зірвалися: що відомо

Українська делегація на переговорах у Лондоні 23 квітня мала зустрітися з лідерами країни Європи для досягнення миру в Україні. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після прибуття до столиці Великої Британії з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою повідомляв, що на зустрічі обговорюватимуть досягнення повного та безумовного припинення вогню.

Видання Bloomberg із посиланням на слова віцепрезидента США Джея Ді Венса писало, що Білий дім пропонує Україні заморозити конфлікт і відмовитися від певних територій.

Видання Washington Post із посиланням на неназвані обізнані джерела писало, що переговори в Лондоні були зірвані, бо Україна не погодилася визнавати частину окупованих територій російськими, та через це представники США не прибули на зустріч.

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що Україна готова вести переговори, але не погодиться на заморожений конфлікт і не визнає окупацію Криму.