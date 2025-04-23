"Шлях до миру непростий": українська делегація прибула до Лондона на переговори

Українська делегація 23 квітня прибула до Лондона, де планує взяти участь у зустрічі з лідерами європейських країн щодо обговорення миру в Україні.

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Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Прибули до Лондона разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Попри все, будемо працювати заради миру", — написав він.

Андрій Єрмак додав, що була домовленість у Парижі про зустріч з американськими та європейськими посадовцями, які приїхали до Лондона.

"Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру", — зазначив керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, що західні ЗМІ 23 квітня повідомили, що влада Франції та Великої Британії нібито відкрита для сценарію, за якого Україна втратить контроль над частиною територій. Натомість Київ отримає гарантії безпеки і тверду економічну підтримку.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що Росії ніхто не пробачить незворотні втрати України: загиблих військових і цивільних.