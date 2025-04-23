Франція і Британія готові до втрати частини територій України, — WSJ

Влада Франції та Великої Британії нібито відкрита для сценарію, за якого Україна втратить контроль над частиною територій. Натомість Київ отримає гарантії безпеки і тверду економічну підтримку.

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Про це розповіли джерела газети The Wall Street Journal (WSJ) у дипломатичних колах двох країн.

Франція і Велика Британія хотіли б, щоб Україна визнала втрату територій лише "де-факто", без формального закріплення, заради припинення вогню. Далі буде договір, схожий на угоду між Республікою Корея і КНДР, що завершила війну 1950–1953 років.

"Оскільки в останні два роки лінія фронту особливо не рухається, українська громадськість почала з розумінням ставитися до того, що для завершення війни можуть знадобитися територіальні поступки", — йдеться в публікації.

Автори статті зауважують, що перспектива визнання втрат територій непокоїть українську владу та її європейських союзників. В Україні всі обговорення стосуються лише фактичних поступок з надією, що в майбутньому території повернуть.

"Офіційне підписання договору про Крим було б політичним самогубством для будь-якого українського політика", — вказують журналісти.

У Києві побоюються, що без надійних гарантій безпеки президент РФ Володимир Путін відновить армію і знову нападе на Україну через кілька років.

Нагадаємо, у Верховній Раді говорили, що Україна не визнаватиме контроль РФ над окупованими територіями. Мирний договір на таких умовах неможливий.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що Росії ніхто не пробачить незворотні втрати України: загиблих військових і цивільних.