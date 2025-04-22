Мирний договір України та РФ: у Раді назвали перші умови майбутньої угоди

Україна не визнає контроль Росії над своїми окупованими територіями в умовах майбутнього мирного договору. Європа може надати Києву війська як гарантії безпеки.

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Про це повідомив у Telеgram народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Крім цього, Євросоюз не зніме антиросійські санкції, поки не буде остаточної впевненості, що Росія не розв'яже нову війну.

Інша умова полягає в участі РФ у відновленні України. За даними політика, йдеться про 300 млрд заморожених російських активів на Заході.

Найімовірніше, Україні на рівні США публічно відмовлять у вступі до НАТО. Проте країна збереже право на вступ до Євросоюзу.

Армію і військово-промисловий комплекс України не стануть обмежувати, а європейські гарантії безпеки передбачатимуть присутність військ на території України.

"На даний момент умови виглядають так. У Лондоні вони будуть докладніше прописані, після чого передані росіянам. А далі вже — позиція Росії", — підсумував він.

Мирова угода з РФ: що буде з 20 відсотками території України

Про те, що в умовах незатвердженої угоди між Києвом і Москвою може бути пункт про розгортання європейських військ в Україні в разі досягнення режиму припинення вогню повідомляли джерела видання The New York Post.

"Сили забезпечення стійкості будуть частиною гарантій безпеки, які хоче отримати Київ. Ми сподіваємося, що це вдасться зробити", — повідомив високопоставлений чиновник.

Крім цього, на Заході розглядають питання про створення миротворчих сил для спостереження за припиненням вогню. Це може бути "спільною комісією" за участю росіян, українців і третьої країни, яка не входить до НАТО.

За даними видання, українська влада під час переговорів із делегацією США минулого тижня найбільше турбувалася щодо "сухопутної" частини угоди — визнання окупованих Росією українських територій.

Співрозмовник заявив, що Україна нібито "готова відмовитися від 20 відсотків території", якщо це вважатиметься "де-факто", а не "де-юре".

"Де-факто" означає, що ми визнаємо території окупованими Росією. Але ми не говоримо, що Україна збирається віддати їх назавжди. "Де-юре" означає визнання того, що росіяни забирають цю землю і ми ніколи більше її не побачимо", — підсумувало джерело.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін нещодавно вперше за час великої війни запропонував провести переговори з Україною. Ймовірно, предметом розмови стане припинення ударів по цивільних цілях.

Президент США Дональд Трамп чекає укладення угоди про мир до кінця цього тижня. Американський лідер підкреслив, що не зовсім задоволений зусиллями Путіна в досягненні миру.