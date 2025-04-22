Вперше з початку великої війни: Путін погодився на прямі переговори з Україною

Президент Росії Володимир Путін вперше за час повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною. Предметом діалогу може стати припинення ударів по цивільних об'єктах.

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Прямих переговорів між лідерами двох воюючих країн не було з перших тижнів після початку вторгнення армії Росії. На зміну риторики Путіна звернуло увагу агентство Reuters.

Президент України Володимир Зеленський не відреагував безпосередньо на пропозицію Путіна, але заявив про готовність Києва обговорити припинення атак на цивільні об'єкти. У відповідь глава Кремля обіцяв вивчити цю пропозицію.

"Із цим потрібно розібратися, це все предмет для ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку", — сказав він журналістам у понеділок, 21 квітня.

Путін сказав, що Москва нібито відкрита для будь-яких мирних ініціатив і очікує того ж від Києва. При цьому обидва президенти стикаються з тиском Сполучених Штатів, які погрожують відмовитися від мирних зусиль, якщо найближчим часом сторони не досягнуть прогресу.

За відомостями журналістів, переговори в Лондоні, заплановані на 23 квітня, мають стати "відправною точкою" для безумовного припинення вогню. У Кремлі тим часом заявляють про роботу з Вашингтоном і сподіваються на позитивні результати.

Фокус раніше писав, що в Лондоні зберуться представники України, Європи, Британії та США. Мета переговорів — виробити спільні підходи до завершення великої війни.

Штати на попередніх переговорах у Парижі представляли нові ідеї для мирної угоди. З великою часткою ймовірності окуповані території України будуть під контролем РФ.