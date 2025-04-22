Впервые с начала большой войны: Путин согласился на прямые переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин впервые за время полномасштабного вторжения предложил провести двусторонние переговоры с Украиной. Предметом диалога может стать прекращение ударов по гражданским объектам.

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Прямых переговоров между лидерами двух воюющих стран не было с первых недель после начала вторжения армии России. На смену риторики Путина обратило внимание агентство Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал напрямую на предложение Путина, но заявил о готовности Киева обсудить прекращение атак на гражданские объекты. В ответ глава Кремля обещал изучить это предложение.

"С этим нужно разобраться, это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", — сказал он журналистам в понедельник, 21 апреля.

Путин сказал, что Москва якобы открыта для любых мирных инициатив и ожидает того же от Киева. При этом оба президента сталкиваются с давлением Соединенных Штатов, угрожающих отказаться от мирных усилий, если в ближайшее время стороны не достигнут прогресса.

По сведениям журналистов, переговоры в Лондоне, запланированные на 23 апреля, должны стать "отправной точкой" для безусловного прекращения огня. В Кремле тем временем заявляют о работе с Вашингтоном и надеются на положительные результаты.

Фокус ранее писал, что в Лондоне соберутся представители Украины, Европы, Британии и США. Цель переговоров — выработать общие подходы к завершению большой войны.

Штаты на предыдущих переговорах в Париже представляли новые идеи для мирного соглашения. С большой долей вероятности оккупированные территории Украины будут под контролем РФ.