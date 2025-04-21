Прекращение огня и будущий мир: что обсудят на переговорах в Лондоне и кто представит Украину

Представители Украины, Великобритании, США и Франции встретятся в Лондоне 23 апреля. Главная тема бесед — установление режима прекращения огня как первого шага к миру.

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Высокопоставленные чиновники обсудят условия безусловного прекращения огня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

Именно установление режима прекращения огня должно стать первым шагом к миру, подчеркнул глава государства.

"Мы готовы двигаться далее максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, праздник Пасхи показала, что именно действия России являются причиной затягивания полномасштабной войны.

Кроме этого, Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил совместную работу в европейских форматах безопасности.

Переговоры в Лондоне: кто представит Украину?

Украинскую делегацию, по данным источников агентства "РБК-Украина", представят четыре топ-чиновника:

глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак,

министр обороны Рустем Умеров,

министр иностранных дел Андрей Сибига;

заместитель главы ОП, экс-командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Павел Палиса.

Отметим, что первым о проведении мирных консультаций по Украине в Лондоне рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на информированные источники.

Однако политик отмечал, что встреча пройдет во вторник, 22 апреля. Украинские чиновники, по его данным, тоже будут участвовать в переговорах.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявляет о хороших шансах на мир на текущей неделе. Велика вероятность достижения российско-украинского соглашения.

Напомним, агентство Bloomberg писало о готовности администрации Трампа признать украинский полуостров Крым российским в обмен на прекращение огня.

Дональд Трамп также говорил об отсутствии сроков заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом он не сказал о полном отказе от переговоров и продолжении военной поддержки Украины.