"Потенциальная уступка": США готовы признать Крым российским, — Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа готова признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в обмен на прекращение огня и как часть более широкого мирного соглашения между Украиной и РФ.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и происходит после того, как он и госсекретарь Марко Рубио предположили в пятницу, что администрация готова прекратить свои посреднические усилия, если не будет достигнут быстрый прогресс", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что признание полуострова российским грозит нарушением международных законов и договоров, которые запрещают захват территорий с применением силы.

"Но этот шаг был бы благом для президента России Владимира Путина, который давно стремится к международному признанию российского суверенитета над Крымом", — отметили авторы статьи.

Как пишет Bloomberg, до сих пор Путин отказывался согласиться на предложение Трампа по широкому мирному соглашению. Он заявил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Однако в пятницу в Белом доме Трамп продемонстрировал свое нетерпение, заявив, что, хотя он надеется, что обе стороны договорятся о прекращении огня, США готовы выйти из переговоров, если почувствуют, что одной из сторон не хватает преданности этому процессу.

В то же время один из чиновников заявил журналистам, что планы США, которые требуют дальнейшего обсуждения с Киевом, не будут означать окончательного урегулирования, и что европейские союзники не признают ни одну оккупированную территорию российской. Чиновники подчеркнули, что переговоры будут безрезультатными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения выполнения соглашения также является неотъемлемой частью любой договоренности.

"Предложение Трампа требует дальнейшего обсуждения в Европе и с Украиной, которая может отказаться от уступок, намеченных Трампом", — отметили авторы материала.

Белый дом и Государственный департамент не ответили на запрос Bloomberg о комментариях.

Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, на вопрос о возможности признания Крыма, отказался комментировать детали переговоров.

Напомним, 15 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что мирное решение в Украине предусматривает ее безъядерный статус, демилитаризацию, денацификацию, отмену "дискриминационных законов" и признание "новых границ" России.

13 апреля Петр Порошенко в интервью газете The New York Times рассказал, как во время своего первого срока Дональд Трамп просил сказать ему, кому принадлежит Крымский полуостров.