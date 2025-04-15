Мирное решение в Украине предусматривает ее безъядерный статус, демилитаризацию, денацификацию, отмену "дискриминационных законов" и признание "новых границ" России. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Беларуси.

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Об этом сообщает ТАСС.

Он прибыл в Минск, где ожидается его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава СВР утверждает, что Москва и Минск сейчас фиксируют рост военной активности НАТО вблизи собственных границ, поэтому он отправился в Беларусь.

"Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются неизменными. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех "дискриминационных законов", которые были приняты после совершения "государственного переворота" в 2014 году. Кроме того, одним из условий является признание "суверенитета новых границ" России", — заявил Нарышкин.

Также он прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно продолжения войны.

"Россия выполняет все свои обязательства, чего нельзя сказать о Вооруженных силах Украины", — сказал Нарышкин.

Он утверждает, что украинские войска регулярно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ. По мнению директора СВР, действующая украинская власть заинтересована в продолжении боевых действий, так как только в условиях войны может удержаться у власти и избежать ответственности за собственные решения перед обществом.

По его словам, Россия сейчас ведет активный диалог с США, во время которого чувствуется стремление Вашингтона глубже понять причины украинско-российской войны.

"Между Москвой и Вашингтоном продолжается достаточно интенсивное общение на разных уровнях. Сам факт таких контактов можно считать положительным явлением, и это существенно отличается от подхода предыдущей администрации президента Байдена", — отметил глава СВР.

По мнению Нарышкина, новое руководство США демонстрирует готовность вникнуть в суть украинско-российского кризиса.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс потерял свое историческое предназначение после распада Советского Союза и должен был быть ликвидирован еще в начале 90-х. По словам Лаврова, после развала СССР и упадка социалистического лагеря, исчезла та угроза, которая, по мнению Запада, и обосновывала существование НАТО.

Также, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление относительно энергетического перемирия, возложив ответственность за его срыв на украинскую сторону. В Кремле также высказали мнение, что отношения между Киевом и Вашингтоном испытывают растущее напряжение.