Мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, демілітаризацію, денацифікацію, скасування "дискримінаційних законів" та визнання "нових кордонів" Росії. Таку заяву зробив голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін у Білорусі.

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Про це повідомляє ТАСС.

Він прибув до Мінська, де очікується його зустріч із президентом Білорусії Олександром Лукашенком. Голова СЗР стверджує, що Москва та Мінськ наразі фіксують зростання військової активності НАТО поблизу власних кордонів, тому він вирушив до Білорусі.

"Що стосується стратегічних цілей Росії після завершення конфлікту, то вони залишаються незмінними. Умови мирної угоди передбачають, безумовно, без'ядерний, нейтральний статус України, демілітаризацію та денацифікацію української держави, скасування всіх "дискримінаційних законів", які були прийняті після скоєння "державного перевороту" в 2014 році. Окрім того, однією з умов є визнання "суверенітету нових кордонів" Росії", — заявив Наришкін.

Також він прокоментував позицію президента України Володимира Зеленського щодо продовження війни.

"Росія виконує всі свої зобов’язання, чого не можна сказати про Збройні сили України", — сказав Наришкін.

Він стверджує, що українські війська регулярно завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на території РФ. На думку директора СЗР, чинна українська влада зацікавлена у продовженні бойових дій, бо лише в умовах війни може утриматися при владі й уникнути відповідальності за власні рішення перед суспільством.

За його словами, Росія зараз веде активний діалог зі США, під час якого відчувається прагнення Вашингтона глибше зрозуміти причини українсько-російської війни.

"Між Москвою та Вашингтоном триває досить інтенсивне спілкування на різних рівнях. Сам факт таких контактів можна вважати позитивним явищем, і це суттєво відрізняється від підходу попередньої адміністрації президента Байдена", — зазначив голова СЗР.

На думку Наришкіна, нове керівництво США демонструє готовність вникнути в суть українсько-російської кризи.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Північноатлантичний альянс втратив своє історичне призначення після розпаду Радянського Союзу та повинен був бути ліквідований ще на початку 90-х. За словами Лаврова, після розвалу СРСР і занепаду соціалістичного табору, зникла та загроза, яка, на думку Заходу, й обґрунтовувала існування НАТО.

Також, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив заяву щодо енергетичного перемир’я, поклавши відповідальність за його зрив на українську сторону. У Кремлі також висловили думку, що відносини між Києвом і Вашингтоном зазнають зростаючої напруги.