"У всьому винен Зеленський": у Кремлі звинуватили Україну в порушенні мораторію на удари по енергетиці

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив із заявою щодо енергетичного перемир’я, звинувативши у його порушенні Україну. Також у Кремлі вважають, що між офіційними Києвом і Вашингтоном зростає напруга у відносинах.

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

За словами речника президента РФ, поведінка української влади останнім часом нібито викликає невдоволення у адміністрації президента США Трампа.

"Режим Зеленського веде себе неприйнятно, що негативно впливає на відносини з Вашингтоном", — заявив Пєсков.

Крім цього, він стверджував, що все більше європейських країн начебто починають звертати увагу на "брехливу" позицію Києва щодо низки важливих питань.

Україна, за його словами, "або не хоче, або не може дотримуватись мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі", що, за його словами, "має катастрофічні наслідки".

Також Пєсков повідомив, що подальша доля мораторію після 16 квітня залежатиме від рішення Володимира Путіна. Він зазначив, що перед закінченням терміну дії домовленостей "необхідно провести аналіз та обговорення з американською стороною".

Окрім того, він заявив, що Росія постійно інформує США про те, що Київ порушує домовленості щодо утримання від ударів по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, що Білий дім мав на меті до Великодня укласти мирну угоду між Україною та Росією, яку команда Дональда Трампа розглядала як потенційну "велику дипломатичну перемогу" для чинного президента США. Проте за тиждень до свята про припинення бойових дій не йдеться.

Також Україну пропонують розділити на зони впливу за аналогією з повоєнним Берліном — зі східною частиною під контролем Росії та західною під наглядом західних союзників. Між ними буде буферна зона. Цю ідею озвучив Кіт Келлог, спеціальний представник Дональда Трампа.