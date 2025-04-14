"Хоче Нобелівську премію миру": Трамп не зупиняє війну в Україні, а продовжує, — The Telegraph

Білий дім прагнув підписати мирну угоду між Росією та Україною до Великодня, що мало б бути "великою перемогою" для президента США Дональда Трампа. Однак залишився тиждень, а про завершення бойових дій не йдеться: самого Трампа більше турбує укладення будь-якої угоди з очільником Кремля Володимиром Путіним, аніж її наслідки, через що він дає "надто багато карт" Росії.

Related video

Про це повідомило британське видання The Telegraph у неділю, 13 квітня, за тиждень до Великодня, до якого Трамп хотів завершити війну.

"Зрозуміло, що Трамп розчарований тим, що Росія гальмує переговори. Також стає все більш очевидним, що Трампа більше хвилює укладення будь-якої угоди з Путіним, ніж конкретний зміст цієї угоди чи наслідки, які вона матиме для України", — йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, очільник Кремля показав небагато ознак того, що готовий припинити бойові дії або поступитися своїми максималістськими умовами для згоди на перемир’я, попри прагнення Трампа підписати мирну угоду до Великодня і заяви про те, що переговори зі сторонами продовжуються й "мають певні успіхи".

"Для Трампа, марнославної людини зі слабкістю до помпезності та церемоній, символізм такого досягнення був би справді дуже доречним — і, можливо, як він сподівається, наблизив би омріяну Нобелівську премію миру", — зазначають у виданні.

У неділю, 20 квітня, також має виповнитися рівно три місяці з того часу, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому, і завершення російсько-української війни мало б стати для нього "великою перемогою". Однак реальність така, що Трамп не став ближче до того, щоб "посадити Путіна за стіл переговорів", зазначають у The Telegraph.

Водночас у президента США ще є "деякі карти", аби змусити Кремль піти на укладення мирної угоди.

"Безсумнівно, у Трампа все ще є деякі карти: він, як повідомляється, думає про запровадження санкцій проти російського тіньового флоту нелегальних нафтових танкерів, які мають вирішальне значення для фінансування вторгнення Путіна протягом останніх трьох років, якщо до кінця місяця не буде припинення вогню", — пишуть у виданні.

Зауважимо, що цими днями Білий дім продовжив дію санкцій проти Росії ще на один рік, намагаючись "тиснути" на Путіна далі. Про це Фокус дізнавався 12 квітня.

Водночас Трамп заявляв, що "постійно розчаровується" як Росією, так і Україною. Про це стало відомо 12 квітня.