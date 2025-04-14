"Хочет Нобелевскую премию мира": Трамп не останавливает войну в Украине, а продолжает, — The Telegraph

Белый дом стремился подписать мирное соглашение между Россией и Украиной до Пасхи, что должно было бы быть "большой победой" для президента США Дональда Трампа. Однако осталась неделя, а о завершении боевых действий речь не идет: самого Трампа больше беспокоит заключение любого соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным, чем его последствия, из-за чего он дает "слишком много карт" России.

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Об этом сообщило британское издание The Telegraph в воскресенье, 13 апреля, за неделю до Пасхи, к которой Трамп хотел завершить войну.

"Понятно, что Трамп разочарован тем, что Россия тормозит переговоры. Также становится все более очевидным, что Трампа больше волнует заключение любого соглашения с Путиным, чем конкретное содержание этого соглашения или последствия, которые оно будет иметь для Украины", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, глава Кремля показал немного признаков того, что готов прекратить боевые действия или уступить свои максималистские условия для согласия на перемирие, несмотря на стремление Трампа подписать мирное соглашение до Пасхи и заявления о том, что переговоры со сторонами продолжаются и "имеют определенные успехи".

"Для Трампа, тщеславного человека со слабостью к помпезности и церемониям, символизм такого достижения был бы действительно очень уместным — и, возможно, как он надеется, приблизил бы желанную Нобелевскую премию мира", — отмечают в издании.

В воскресенье, 20 апреля, также должно исполниться ровно три месяца с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, и завершение российско-украинской войны должно было бы стать для него "большой победой". Однако реальность такова, что Трамп не стал ближе к тому, чтобы "посадить Путина за стол переговоров", отмечают в The Telegraph.

В то же время у президента США еще есть "некоторые карты", чтобы заставить Кремль пойти на заключение мирного соглашения.

"Несомненно, у Трампа все еще есть некоторые карты: он, как сообщается, думает о введении санкций против российского теневого флота нелегальных нефтяных танкеров, которые имеют решающее значение для финансирования вторжения Путина в течение последних трех лет, если до конца месяца не будет прекращения огня", — пишут в издании.

Заметим, что на днях Белый дом продлил действие санкций против России еще на один год, пытаясь "давить" на Путина дальше. Об этом Фокус узнавал 12 апреля.

В то же время Трамп заявлял, что "постоянно разочаровывается" как Россией, так и Украиной. Об этом стало известно 12 апреля.