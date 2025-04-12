"Постоянно разочаровывается": в Белом доме заявили, что Трамп недоволен и Украиной, и РФ

Президент США Дональд Трамп разочарован обеими сторонами российско-украинской войны и хочет, чтобы боевые действия как можно скорее прекратились.

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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент достаточно четко дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия прекратились. Он хочет, чтобы война закончилась", — сказала Левитт.

Она отметила, что пребывание спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в России для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным является важным этапом дипломатического процесса, направленного на прекращение войны и заключение окончательного мирного договора между воюющими государствами.

"Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния в переговорах по заключению мирного соглашения, и мы собираемся использовать эти рычаги", — подчеркнула Левитт.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог предложил поделить Украину на "зоны влияния" по образцу послевоенного Берлина.

11 апреля издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что Уиткофф предложил Трампу отдать России четыре украинские области.