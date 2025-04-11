Уиткофф предложил Трампу отдать России четыре украинские области, — Reuters

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с посланником Путина Дмитриевым в Вашингтоне сказал президенту США, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине — поддержать право РФ оккупировать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Менее чем через 48 часов после обеда с переговорщиком, которого президент России прислал в Вашингтон на прошлой неделе, Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, который ведет переговоры с Москвой, встретился с президентом США в Белом доме.

По словам Виткоффа, самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине было поддержать стратегию, которая передала бы России право собственности на четыре восточных украинских региона, которые она уже частично аннексировала, сообщили Reuters двое американских чиновников и пять человек, знакомых с ситуацией. Речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Как пишет издание, это был тезис, который Уиткофф уже высказывал, в частности в подкаст-интервью с Такером Карлсоном несколькими неделями ранее.

Во время встречи с Трампом генерал Кит Келлог, уполномоченный президента США в Украине, выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность территорий России, сообщили два источника.

Встреча завершилась без решения Трампа изменить стратегию США. Тем временем Уиткофф отправился в Россию в пятницу, 11 апреля, чтобы встретиться с Путиным.

Более того, нарушая обычные процедуры безопасности, Уиткофф пригласил Кирилла Дмитриева, российского посла, который находится под санкциями США после вторжения РФ, в свою личную резиденцию на ужин перед встречей в Белом доме.

По словам двух людей, знакомых с ситуацией, это вызвало тревогу в Белом доме и Государственном департаменте. Официальные лица США избегают принимать дома официальных лиц из России. Ужин был перенесен и вместо этого состоялся в Белом доме.

Как пишет издание, Уиткофф, давний друг Трампа, который помог обеспечить ключевые дипломатические победы президента, заручился определенной поддержкой скептиков Республиканской партии в отношении Украины, но его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые считают, что администрация слишком резко повернулась к Москве.

Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены очевидной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Карлсону, что несколько позже позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы пожаловаться.

Ранее журналисты писали, что если договоренность о прекращении огня не будет достигнута до конца месяца, Трамп может инициировать новые санкции против России. Это возможно как путем личного решения в рамках исполнительной власти, так и через соответствующий законопроект в Конгрессе.

"Мы продвигаемся вперед. Есть надежда, что мы близки к договоренностям, которые остановят боевые действия между Россией и Украиной", — заявил 10 апреля президент США.

Тем временем в Украине рассматривают возможность проведения выборов после окончания военного положения, а сейчас Верховная Рада готова продолжить мобилизацию и военное положение, рассказал Руслан Стефанчук 11 апреля.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся отражать атаки российских войск в конце весны-начале лета на большинстве направлений фронта. Не исключены атаки на Черниговскую область.

Также Фокус писал о действиях РФ, которые могут свидетельствовать о подготовке к наступлению с севера.