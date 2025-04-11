Три звонка для Киева: какие действия РФ могут свидетельствовать о подготовке нового вторжения с севера
Новое наступление на Киев российское командование сможет осуществить не раньше весны 2026 года, прогнозирует журналист Денис Попович. Но это — чисто гипотетический сценарий, на самом деле реально представить операцию такого стратегического масштаба почти невозможно
Интервью Главкома ВСУ Александра Сырского... привлекло к себе много внимания.
На самом деле Главком не сказал ничего нового. Впервые ли мы слышим о действиях россиян в приграничье Сумщины? Впервые ли мы слышим о попытке расширить плацдармы на Купянском направлении или продвинуться на севере Харьковщины? Являются ли секретом планы врага по созданию буферных зон на Сумщине, Харьковщине или Черниговщине, а также полного захвата Донецкой и Луганской областей? Нет, никаких тайн это не составляет, а потому Александр Сырский в очередной раз назвал вещи своими именами.
Теперь, относительно наступления из Беларуси, под предлогом учений "Запад-2025".
Во-первых, вот прямо сейчас никакой угрозы с белорусского направления не существует.
Во-вторых, может ли существовать она в принципе? Теоретически — да! В том числе и под прикрытием учений, о чем и говорит Александр Сырский.
Тогда какой хотя бы приблизительно может быть операция "Киев 2.0"?
Сначала о том, какой она точно не может быть. Она вряд ли будет повторять сценарий февраля 2022 года, когда враг пытался с помощью десанта захватить аэродромы Гостомель и Васильков, а затем перебросить туда войска, чтобы развернуть наступление на столицу.
Стоит признать, замысел был довольно элегантный. Если бы он удался — было бы туго. Но, как мы знаем, он не удался, поэтому россияне повели невыгодное сухопутное наступление на столицу, в котором увязли и потерпели поражение.
Сейчас такое вряд ли повторится, потому что десант в Гостомель просто не долетит, а российская армия еще очень долго не будет такой профессиональной, оснащенной и обученной, какой она была в феврале 2022 года. Ту армию уже выбили, а для ее восстановления нужно время.
Итак, остается сразу сухопутное наступление. Опыт наступления в Донецкой области и других направлениях подсказывает, что россияне будут давить массой, просачиваться, забрасывать мясом на земле и бомбами с воздуха.
Воздушная составляющая будет доставлять много неприятностей, но города берет пехота. А вот для сухопутной понадобится не одна сотня тысяч человек.
Я здесь не буду рисовать батальные картины о том, как враг мог бы проводить операцию "Киев 2.0" и способен ли он на нее в принципе. Но принципиально они имеют человеческий ресурс, который может быть набран путем частичной мобилизации. Поэтому если в ближайшее время такая мобилизация будет объявлена — это станет первым тревожным звонком.
Далее надо понимать, что учения "Запад-2025" планируются в сентябре. На них предполагается участие 13 тыс. военнослужащих. Если они там останутся, а сроки учений будут постоянно продлеваться — это будет второй звонок.
Ну, и третий звонок — это переброска большого количества войск и размещение их на направлениях, которые предусматривали бы наступление на Киевскую и Черниговскую область.
Если все эти условия сойдутся, то вариант "Киев 2.0" может назреть где-то к весне следующего года.
Но, подчеркиваю, все это очень теоретически, даже гипотетически. Сейчас такой угрозы нет. Понятное дело, мы увидим все подобные перемещения. Намерения врага уже не являются тайной, если они в принципе обсуждаются.
Кроме того, сейчас не 2022 год. Россиянам мало собрать новую 300-тысячную армию, ее надо еще вооружить. В общем, операция по окружению и захвату столицы — это операция стратегического уровня. Она потребует огромной подготовки, которую нельзя будет не заметить.
Повторяю, вопрос — способна ли вообще современная российская армия на успешную операцию такого масштаба — оставляю за кадром. Мы рассматривали лишь теоретическую возможность и гипотетические сроки реализации такого сценария.
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