Три звонка для Киева: какие действия РФ могут свидетельствовать о подготовке нового вторжения с севера

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Интервью Главкома ВСУ Александра Сырского... привлекло к себе много внимания.

На самом деле Главком не сказал ничего нового. Впервые ли мы слышим о действиях россиян в приграничье Сумщины? Впервые ли мы слышим о попытке расширить плацдармы на Купянском направлении или продвинуться на севере Харьковщины? Являются ли секретом планы врага по созданию буферных зон на Сумщине, Харьковщине или Черниговщине, а также полного захвата Донецкой и Луганской областей? Нет, никаких тайн это не составляет, а потому Александр Сырский в очередной раз назвал вещи своими именами.

Теперь, относительно наступления из Беларуси, под предлогом учений "Запад-2025".

Во-первых, вот прямо сейчас никакой угрозы с белорусского направления не существует.

Во-вторых, может ли существовать она в принципе? Теоретически — да! В том числе и под прикрытием учений, о чем и говорит Александр Сырский.

Тогда какой хотя бы приблизительно может быть операция "Киев 2.0"?

Сначала о том, какой она точно не может быть. Она вряд ли будет повторять сценарий февраля 2022 года, когда враг пытался с помощью десанта захватить аэродромы Гостомель и Васильков, а затем перебросить туда войска, чтобы развернуть наступление на столицу.

Стоит признать, замысел был довольно элегантный. Если бы он удался — было бы туго. Но, как мы знаем, он не удался, поэтому россияне повели невыгодное сухопутное наступление на столицу, в котором увязли и потерпели поражение.

Сейчас такое вряд ли повторится, потому что десант в Гостомель просто не долетит, а российская армия еще очень долго не будет такой профессиональной, оснащенной и обученной, какой она была в феврале 2022 года. Ту армию уже выбили, а для ее восстановления нужно время.

На месте боев под Киевом весной 2022 года.

Итак, остается сразу сухопутное наступление. Опыт наступления в Донецкой области и других направлениях подсказывает, что россияне будут давить массой, просачиваться, забрасывать мясом на земле и бомбами с воздуха.

Воздушная составляющая будет доставлять много неприятностей, но города берет пехота. А вот для сухопутной понадобится не одна сотня тысяч человек.

Я здесь не буду рисовать батальные картины о том, как враг мог бы проводить операцию "Киев 2.0" и способен ли он на нее в принципе. Но принципиально они имеют человеческий ресурс, который может быть набран путем частичной мобилизации. Поэтому если в ближайшее время такая мобилизация будет объявлена — это станет первым тревожным звонком.

Далее надо понимать, что учения "Запад-2025" планируются в сентябре. На них предполагается участие 13 тыс. военнослужащих. Если они там останутся, а сроки учений будут постоянно продлеваться — это будет второй звонок.

Ну, и третий звонок — это переброска большого количества войск и размещение их на направлениях, которые предусматривали бы наступление на Киевскую и Черниговскую область.

Если все эти условия сойдутся, то вариант "Киев 2.0" может назреть где-то к весне следующего года.

Но, подчеркиваю, все это очень теоретически, даже гипотетически. Сейчас такой угрозы нет. Понятное дело, мы увидим все подобные перемещения. Намерения врага уже не являются тайной, если они в принципе обсуждаются.

Кроме того, сейчас не 2022 год. Россиянам мало собрать новую 300-тысячную армию, ее надо еще вооружить. В общем, операция по окружению и захвату столицы — это операция стратегического уровня. Она потребует огромной подготовки, которую нельзя будет не заметить.

Повторяю, вопрос — способна ли вообще современная российская армия на успешную операцию такого масштаба — оставляю за кадром. Мы рассматривали лишь теоретическую возможность и гипотетические сроки реализации такого сценария.

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