Полгода на подготовку: как Украина будет отбиваться от дронов на скорости 750 км/ч

Советник президента Сергей Бескрестнов "Флеш" сообщил нам, что вскоре у противника появятся дроны-ракеты "Бандероль" и "Дань", а также БПЛА "Герань-5", которые будут развивать скорость до 750 км/ч. В запасе у нас есть буквально полгода, говорит "Флеш". Это именно то, о чем говорил и я. Скорость этих ракетодронов будет увеличиваться.

750 км/ч — это уже такая скорость, при которой дрон-перехватчик не сможет сбить такую цель, поскольку для этого его придется разогнать как минимум до 900–1000 км/ч. Человек с земли физически просто не сможет управлять таким дроном.

Поэтому нам нужны противодроновые зенитные ракеты; нам нужны ПЗРК в больших количествах с максимальной "потолочной высотой" в 5–6 тыс. метров для максимально эффективного использования. Нам нужна зенитная артиллерия с программируемыми снарядами, чтобы поражать те самые "Герани" хотя бы на средних высотах — от 4 до 6 тыс. метров. А зенитная ракета должна быть практически средней дальности — с верхним пределом зоны поражения до 12 тыс. метров.

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И на это отведено примерно полгода. Дроны-перехватчики, даже на реактивных двигателях, — это нишевое средство. У него есть четкие ограничения по скорости и высоте полета. Пока, в ближайшие месяцы, он поможет потушить пожар. А дальше?

Что касается темпов производства. По данным из открытых источников, противник выходит на темпы производства реактивных "Гераней" в 3000 единиц в месяц. Предположим, что так и будет. Тогда, исходя из расчета два перехватчика на одну воздушную цель, нам потребуется до 6 тыс. "антидроновых" средств в месяц только для реактивных "Гераней".

По идее, нужно исходить из количества в 6 тыс. единиц на каждое средство — зенитную ракету, дрон-перехватчик, 35–40-мм зенитный снаряд (их вообще нужно много), ракету для ПЗРК и т. д. Но ладно. Пусть пока будет хотя бы 6 тыс. ВСЕХ "антидроновых" средств в месяц. То есть все это должно быть массовым, максимально дешевым, технологичным и унифицированным. И зенитная ракета тоже. Причем желательно, чтобы ее можно было запускать уже с существующих платформ. Как все это сделать? Трудно сказать — я не инженер-конструктор. Я просто вижу тенденцию.

Вот такая х…., ребята, как сказал бы дед Панас.

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