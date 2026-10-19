Все считают, что война в Европе — это обязательно российские танковые армады на границе с НАТО. Нет танков? Значит, и войны не будет.

Вспомните ситуацию на Донбассе в 2014 году. Много ли российских танков приехало в Славянск? Там был Гиркин с 53 наемниками. А последствия расхлебываем до сих пор.

А теперь давайте посмотрим на Францию и Италию. Ничего не напоминает? Разве что флаги Палестины и других территорий арабского мира. Но кто сказал, что может быть только "русская весна"?

Мы наблюдаем новый виток российской гибридной агрессии в Европе, ведь российские уши торчат из этих демонстраций за километр. Причем для пророссийского реванша это происходит как раз вовремя, а потому вряд ли случайно. Во Франции пророссийская Ле Пен находится на низком старте, Макрон непопулярен, а на первый план вышли именно мигранты, против которых ультраправые, собственно, и выступают.

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Выход очевиден — голосуем за Ле Пен, потому что только она сможет справиться с этой мигрантской ордой, которая разрушает исторические здания.

Вот и Донни — а как же без него — рекомендует закрыть границы, потому что иначе Франции конец. А Донни в последние пару недель особенно усердно целуется с Путиным.

И главное, что никто не додумается на этом основании применить 5-ю статью НАТО, хотя, на мой взгляд, стоило бы. Как там у французов, итальянцев, бельгийцев с контрразведкой? Работает? В одиночку с этим нашествием не справиться.

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