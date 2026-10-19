Во Франции прошла массовая демонстрация лицеистов, к которым присоединились профсоюзы и движение "желтых жилетов". Требование — улучшение условий обучения и прекращение сокращения учителей. Например, только в Марселе в около 120 государственных школах не работают туалеты. Во многих учреждениях на стенах плесень, а некоторые построены из асбеста, который со временем вызывает рак. Иногда нет отопления. Кондиционеров почти никогда нет. Требования обоснованы: государственные учреждения существуют за счет налогов.

И здесь важно различать манифестацию и хаос. Поводом для массовых собраний пользуются отбросы, приезжающие в центр Парижа или других крупных городов в поисках наживы. Мы называем их casseurs, что можно перевести как "разрушители". Для себя еще использую слово "мизерабль", как у Гюго, которого люблю упоминать в постах.

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"Мизерабль" — это не лицеисты и не "желтые жилеты", не эмигранты и не исламисты. Даже если вы свято в это верите и будете сейчас доказывать это в комментариях, среди них — не только африканцы, но и белее белого. И, честное слово, Аллах или Палестина не имеют никакого отношения к украденным на Елисейских полях "Шанель" или "Селин". Попытайтесь не поддаваться сообщениям российской пропаганды и крайне правых или левых. И, конечно же, человек без документов или с нестабильным административным статусом сделает всё, чтобы не оказаться среди демонстрантов или хулиганов. Ведь эмигранты — самый незащищенный слой общества.

"Casseurs" относятся к эмигрантам лишь в том случае, если они принадлежат ко второму, третьему или более позднему поколению. И то не всегда. Скорее, они росли в условных гетто, не имели представления о возможности получить хорошее образование и достаточного внимания со стороны родителей, которые (чаще всего) тяжело работают или являются маргиналами.

Перечитайте "Отверженные": есть такой тип людей, которые обижены на мир и считают несправедливыми богатство и успех других. В последние годы эта обида усиливается политиками, ощущением несправедливости, отсутствия выбора, отчаяния. Социальные сети ограничивают представление о мире. Пропаганда укрепляет это ограничение. Экономический кризис его подтверждает. Мы концентрируемся на результатах, а не на причинах. Вкладываем средства не в образование, а в защиту, потому что внешний враг формирует внутреннего врага. В результате сгорело историческое здание мэрии в Лиможе, разрушены магазины и разбиты автомобили. Пострадавшие и крепкое, как никогда, мнение: нужно сменить власть на более радикальную.

Хотя остальной части Парижа не повезло, мой район на этот раз остался целым. И единственное напоминание о вчерашнем ужасе: пустой автосалон "Смарт", заранее убравший машины со своих витрин. Ведь хаос и порядок способны сосуществовать. И только от нашего выбора, стойкости и любопытства зависит, кто победит.

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