Погромы, вандализм и разграбленные бутики: чем обернулись протесты во Франции (видео)

17 октября по Франции прокатились масштабные общенациональные протесты и беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, поджоги и разграбление магазинов. Пострадали магазины таких премиальных брендов как Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Kenzo и другие.

Изначально участники акции выступали против роста стоимости жизни и плохих условий обучения, но затем все вышло из-под контроля, а кроме Франции, протесты охватили и другие страны. Фокус собрал все, что известно о происходящем на данный момент.

Протесты во Франции — начало

Первые протесты начались еще в середине сентября в лицее коммуны Кретей (пригород Парижа), где учителя и ученики вышли на улицы из-за острой нехватки финансирования и дефицита преподавателей.

На протяжении следующих недель акции охватили другие города, они становились все масштабнее и менее контролируемыми. За это время движение охватило сотни школ и университетов по всей стране. Студенты и школьники требовали выделить 10 миллиардов евро на лицеи и отменить государственную платформу для поступления в вузы Parcoursup.

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Позже к акциям протеста присоединились профсоюз CGT, партии Непокорная Франция и Новая антикапиталистическая партия, а также участники возрожденного движения "желтые жилеты". Протестующие выступают против роста стоимости жизни, который наблюдается на фоне бюджетного кризиса во Франции.

Апогеем стало 17 октября, когда на улицы по всей стране вышли, по разным данным, от 550 до 800 тысяч человек.

От протестов до погромов

Субботние протесты сопровождались самыми масштабными беспорядками и погромами за последние годы.

В Париже и других городах были повреждены автомобили и магазины. В Марселе погромщики ворвались в мэрию, в Лионе подожгли здание городского туристического офиса. По всей стране были задержаны не менее 1200 человек, около 800 из которых приходится на Париж.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что для подавления беспорядков полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ходе столкновений ранения получили около 150 полицейских и пожарные.

Он также раскритиковал политиков, которые в работе на свой предвыборный рейтинг обвиняют в происходящем полицию.

"В то время как некоторые пытаются возложить вину на наши правоохранительные органы, я хочу сказать французскому народу: вы можете гордиться своими полицейскими и жандармами. Они столкнулись с крайне ожесточенным насилием, защищая наших сограждан, и заслуживают нашей всемерной поддержки. Тем, кто явно стремится использовать эти насильственные действия в качестве "разминки" перед президентскими выборами, я заявляю прямо: нас не запугать. Никому не удастся навязать свою политическую повестку с помощью насилия", — заверил глава правительства.

По его словам, правоохранителям даны четкие указания: пресекать правонарушения, защищать людей и имущество, задерживать виновных и предавать их суду.

Полицейские задерживают одного из тех, кто решил ограбить магазин

Лекорню заявил и о том, что правительство доведет до конца обсуждение законопроекта, обязывающего виновных возмещать ущерб:

"Государственные средства ограничены: они должны направляться на нужды общественных служб, а не на бесконечное восстановление того, что уничтожили вандалы. Именно они — те, кто совершил разрушения, — должны нести расходы".

Сожженная мэрия и разграбленные бутики Louis Vuitton и Hermès

В городе Лимож демонстранты взяли штурмом и подожгли здание городской ратуши, сообщает телеканал France 3 Nouvelle-Aquitaine.

По информации журналистов, группы протестующих проникли в здание с фасада, выбив окна первого этажа, после чего устроили поджог. Огонь мгновенно распространился по внутренним помещениям и охватил крышу.

В результате масштабного пожара здание получило критические повреждения, а купол с часовой башней обрушился.

Ратуша Лиможа – здание в стиле неоренессанса, которое возводилось с 1875 по 1883 год по проекту архитектора Шарля Альфреда Леклерка. Вдохновленная Парижской мэрией, ратуша славилась резным фасадом, знаменитым фарфорово-бронзовым фонтаном и уникальной коллекцией лиможской эмали и фарфора. Объекту присвоен статус исторического памятника Франции.

Так выглядит мэрия в Леможе 18 октября

Кроме ратуши в Лиможе, в центре Лиона подожжен и разграблен старейший туристический офис, на набережной у префектуры полиция использовала слезоточивый газ. Разбиты витрины и автобусные остановки.

В Париже эпицентром погромов стали магазины, кафе, ателье на площади Республики, а также ряд премиальных бутиков.

Мужчины в черных балаклавах грабили все на своем пути. Одним из первых объектов нападения стал супермаркет Franprix на улице Борепер — она примыкает к бульвару Маджента и находится в непосредственной близости от площади Республики. Внутри магазина — разграбленные полки и ужасный беспорядок.

Следующей пострадала аптека Beaurepaire, откуда вынесли все, начиная от лекарств и заканчивая кассовыми аппаратами. Популярное кафе кафе "Ла Баррик" (La Barrique) полностью выгорело изнутри.

Участники погромов вынесли товары из магазинов SFR и Etam. Магазин винтажной одежды Kilo Shop, известный на весь Париж, тоже стоит настежь открытым. Егоохраняет бывший военный, который просто в тот момент оказался рядом, и ему удалось отпугнуть мародеров.

А вот из магазина Lycamobile, по соседству с Kilo Shop, в ночь погромов вынесли компьютерной техники на 200 тысяч евро.

Как пишет Le Monde, владелец парикмахерской на бульваре Маджента, 10, рассказал журналистам, что протестующие разгромили его бизнес и забрали все: косметику, кофемашины и даже кассовый аппарат.

"У них были молотки — больше моей головы!" — говорит жена владельца.

Во время манифестаций 17 октября правоохранительные органы оказались не готовы к столь неожиданному размаху протестов: "Что-то пошло не так; просто немыслимо, чтобы группы людей могли подобраться так близко к Елисейскому дворцу".

"Они сорвали камеры видеонаблюдения, а затем украли 50 айфонов, 70 смартфонов Samsung и около пятидесяти компьютеров, в том числе два десятка MacBook. Плюс 8000 евро наличными из кассы. В общей сложности ущерб составляет не менее 140 000 евро", — подсчитывает владелец, который тоже не может подобрать слов, чтобы описать происходящее. Он добавил, что полицейские пять часов не вмешивались.

На Восточном вокзале (Gare de l’Est) ресторан участники акции разгромили ресторан "Макдональдс".

Не пожалели они и премиальные магазины. Демонстранты устроили погромы в универмагах и бутиках мировых брендов, включая Galeries Lafayette, Louis Vuitton, Hermès, Kenzo, Hugo Boss и Apple.

Кроме Парижа, ограбления и вандализм имели место в Лилле, Лионе, Марселе, Руане и Ницце.

Реакция Макрона на погромы во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон категорически осудил происходящее в стране.

"В нашей Республике нет места насилию. Те, кто совершал погромы, нападал на префектуры и коммерческие предприятия, грабил — вплоть до зданий городских администраций, — будут привлечены к ответственности и наказаны", — написал он в Х.

Он выразил поддержку всем сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечивают право граждан на проведение демонстраций.

"Мы все должны сплотиться перед лицом тех, кто сеет хаос, кто стремится лишь разрушить наши государственные институты и помешать людям мирно заявлять о своих требованиях", — подчеркнул политик.

Главный политический оппонент Макрона, кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" Марин Ле Пен тоже не осталась в стороне от происходящего.

"Мародерство, грабежи, разрушения, нападения на сотрудников правоохранительных органов — участники беспорядков вновь превратили демонстрации 17 октября, посвященные защите покупательной способности, в нечто деструктивное. Законные социальные требования вновь оказались заложниками ультралевых сил и риторики соратников Жан-Люка Меланшона. Легитимизируя насилие, воспринимая общественный порядок как форму угнетения, а беспорядки — как некое право, они стремятся погрузить страну в хаос", — отметила она в Х.

По ее словам, французскому народу остается еще несколько месяцев продержаться "перед лицом этой провокационной стратегии французскому народу — который больше не может терпеть, оказавшись между "жесткой экономией" и налоговым гнетом со стороны властей, с одной стороны, и радикальными активистами, призывающими к мятежу".

Ле Пен пообещала избавить граждан "от пагубного курса макронизма" и защитить их от насилия со стороны ультралевых в случае своей победы на президентских выборах в апреле 2027 года.

Напомним, массовые протесты и столкновения с полицией всколыхнули Албанию и Италию. Исторический центр Милана превратился в поле битвы, в городе вовсю орудуют мародеры.

Также сообщалось, что в мае этого года победа ПСЖ закончилась погромами, поджогами и сотнями задержанных в Париже.