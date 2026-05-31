Победа ПСЖ закончилась погромами, поджогами и сотнями задержанных в Париже (видео)

Фанаты французской футбольной команды "ПСЖ" после ее победы над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги Чемпионов устроили погромы с поджогами в столице Франции — Париже.

Болельщики устроили столкновения с правоохранителями, поджигали авто и крушили витрины на своем пути. пишет Deutsche Welle.

Сразу после финального свистка в Париже начались настоящие уличные бои.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что силовики задержали по меньшей мере 326 человек по всей стране. Основной удар пришелся на столицу, здесь под стражей оказались 235 человек.

Ситуация обострилась еще во время матча. Конфликты вспыхнули, когда "Арсенал" вырвался вперед в серии пенальти. На проспект Елисейские поля вышли около 20 000 человек. Толпа начала неуправляемо запускать фейерверки и сигнальные ракеты.

Эпицентром агрессии стал не только центр города. Возле стадиона Парк де Пренс, домашней арены ПСЖ, собралось более 1 000 фанатов. Мятежники начали строить баррикады из уличных велосипедов и поджигать их.

Также хулиганы разбили пекарню и ресторан вблизи стадиона. Толпа даже смогла временно заблокировать Периферию — главную кольцевую дорогу вокруг Парижа. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы восстановить движение транспорта.

Как отмечают журнаилсты, сейчас ситуация в городе стабилизировалась, однако коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия погромов.

Напомним, 30 мая французский "ПСЖ" стал победителем финала Лиги чемпионов-2026.

