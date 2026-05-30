Два сезона подряд: ПСЖ с Забарным стали победителями финала Лиги чемпионов-2026 (фото)

В субботу, 30 мая, в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша состоялся финал Лиги Чемпионов между французским ПСЖ и лондонским Арсеналом. В результате напряженного матча победу одержали парижане в сеии послематчевых пенальти.

Команды на протяжении матча обменивались острыми моментами и атаками, однако первыми забили "канониры" на 6-ой благодаря усилиями Кая Хаверца. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

В начале матча из-за ошибки защитников своей возможностью воспользовался хавбек Арсенала, проскочив защиту и пробив в ближний угол. Так "канониры" повели в счете 0-1.

Начало финала в Будапеште Фото: UEFA

В течение первого тайма парижанами пытались восстановить преимущество, однако счет на табло остался без изменений несмотря на шесть компенсированных минут матча. Уже в начале второго тайма команда Луиса Энрике начала постепенно атаковать соперников.

Хаверц открыл счет на 6-ой минуте матча Фото: UEFA

На 62-ой минуте защитник "Арсенала" нарушил правила в штрафной площадке против игрока ПСЖ Хвичи Кварацхелии. После просмотра видеоповтора судья подтвердил решение о пенальти, которое реализовал Усман Дембеле.

Дембеле сравнивает счет в матче Фото: UEFA

В течение следующих тридцати минут команды пытались забить победный мяч, однако ни одной из сторон этого не удалось. Основное время матча команды завершили со счетом 1-1.

Команды начали экстра-тайм серией замен в обоих составах, однако существенных изменений в попытке переломить игру не получилось. Во втором экстратайме на замену вышел украинский защитник Илья Забарный.

Коллективы из Парижа и Лондона провели два экстратайма и довели матч до серии послематчевых пенальти. В результате напряженной борьбы победу в серии пенальти со счетом 4-3 одержали парижане, защитив свой титул чемпиона.

