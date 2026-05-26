Иранские футболисты все-таки попадут на Чемпионат мира в США: как это произойдет

Сборная Ирана по футболу проведет ночь в Мексике и отправится в США в дни своих трех матчей чемпионата мира после того, как Вашингтон отказался принять команду на турнир.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ФИФА обратилась к ее правительству после того, как власти США заявили, что не хотят, чтобы иранские футболисты оставался в стране на протяжении всего турнира с 11 июня по 19 июля, несмотря на то, что Иран должен сыграть там три матча в группе G, пишет Reuters.

Визы на Чемпионат футболисты получали в Анкаре

"У нас нет оснований отказывать им в возможности остаться в Мексике", — заявила Шейнбаум на своей ежедневной пресс-конференции.

Иран должен сыграть с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе 15 июня, с Бельгией в Лос-Анджелесе 21 июня и с Египтом в Сиэтле 26 июня.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может участвовать в чемпионате мира по футболу, но считает неуместным присутствие иранской команды в Соединенных Штатах "ради их собственной жизни и безопасности".

Иранские футболисты и персонал получили визы в посольстве Канады в Анкаре, Турция, перед чемпионатом мира.

Глава иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил в субботу , что на время турнира база команды будет перенесена из Аризоны в мексиканский приграничный город Тихуана. ФИФА подтвердила этот переезд в понедельник.

Тадж добавил, что этот обмен поможет избежать проблем с визами и позволит осуществлять прямые рейсы Iran Air в Мексику.

Планы Ирана по проведению чемпионата мира по футболу находятся под пристальным вниманием с конца февраля, когда Соединенные Штаты присоединились к Израилю в атаках на Иран, спровоцировав войну, которая вызвала сомнения в том, отправит ли Тегеран свою команду играть в одной из стран-хозяек турнира.

В марте Тадж заявил, что Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе групповых матчей в Мексику по соображениям безопасности, а Шейнбаум сказал, что Мексика будет не против принять их. ФИФА оставила расписание без изменений.

Неопределенность подпитывала более широкие спекуляции о месте Ирана на турнире. В апреле посланник Трампа по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли предложил заменить Иран Италией, что вызвало пренебрежительную реакцию со стороны итальянских чиновников и ФИФА.

Иран квалифицировался на четвертый подряд чемпионат мира, заняв первое место в своей группе в третьем раунде азиатского отборочного турнира в прошлом году.

