Лось, Ягуар и Орлан: ФИФА показала официальные талисманы Чемпионата мира-2026 по футболу

Маскотами (талисманами) Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет сразу в трех странах (Канада, США и Мексика), стали лось Мейпл, ягуар Зайю и белоголовый орлан Клатч.

Related video

Каждый из них представляет одно из государств-хозяев турнира, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"FIFA сегодня представила трех официальных талисманов FIFA World Cup 26™, каждый из которых символизирует одну из стран-хозяев крупнейшего спортивного события мира", — говорится в сообщении.

Уточняется, что:

лось Мейпл — это маскот Канады;

Лось Мейпл Фото: ФИФА

ягуар Зайю — Мексики;

Ягуар Зайю Фото: ФИФА

белоголовый орлан Клатч — США.

Орлан Клатч Фото: ФИФА

В ФИФА отметили, что эти талисманы также станут персонажами видеоигры FIFA Heroes, которая выйдет в 2026 году.

Кроме того, болельщики смогут приобрести футболки с изображением талисманов и другие товары с символикой маскотов.

Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые участие в нем примут 48 команд разных государств.

Напомним, в мае Трамп предположил, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы мотивировать Кремль завершить войну против Украины.

Фокус также писал о том, что талисманы спортсменов потроллили CEO ІТ-компании, который изменял жене.