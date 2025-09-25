Лось, Ягуар и Орлан: ФИФА показала официальные талисманы Чемпионата мира-2026 по футболу
Маскотами (талисманами) Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет сразу в трех странах (Канада, США и Мексика), стали лось Мейпл, ягуар Зайю и белоголовый орлан Клатч.
Каждый из них представляет одно из государств-хозяев турнира, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
"FIFA сегодня представила трех официальных талисманов FIFA World Cup 26™, каждый из которых символизирует одну из стран-хозяев крупнейшего спортивного события мира", — говорится в сообщении.
Уточняется, что:
- лось Мейпл — это маскот Канады;
- ягуар Зайю — Мексики;
- белоголовый орлан Клатч — США.
В ФИФА отметили, что эти талисманы также станут персонажами видеоигры FIFA Heroes, которая выйдет в 2026 году.
Кроме того, болельщики смогут приобрести футболки с изображением талисманов и другие товары с символикой маскотов.
Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые участие в нем примут 48 команд разных государств.
