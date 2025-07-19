Талисманы спортсменов потроллили CEO ІТ-компании, который изменял жене (видео)
Маскоты бейсбольной команды Philadelphia Phillies воссоздали знаменитую вирусную сцену, где во время недавнего концерта группы Colplay директора компании Astronomer Энди Байрона поймали на измене со своей коллегой Кристин Кабот. В комментариях к действиям талисманов юзеры в сети откровенно хохотали над точным сходством известного скандала.
Сам эпизод произошел во время игры филадельфийцев против команды LA Angels в сегменте "Coldplay Kiss Cam" во время перерыва, сообщает NDTV.
Видео с пародией маскотов стало очень вирусным в X — набрало 12,5 млн просмотров, более 261 тыс. лайков и более двух тысяч комментариев. Сначала на кадрах можно увидеть, как камера показывала пары на трибунах, но потом остановилась на маскотах Phillie Phanatic и другом персонаже в блондинистом парике.
Когда объектив показал обоих талисманов, они полностью воссоздали известную сцену публичного "палева" директора Astronomer Энди Байрона с его подопечной Кристин Кабот с концерта Coldplay. Сначала один из участников пародии резко присел, а другой оглянулся назад, как было в точности на известном ролике.
На видео, выложенном в сети с пародией маскотов, можно увидеть смех и восторг присутствующих болельщиков бейсбола. Рядовые американцы не скрывали своих эмоций, показывая смех и восторг от увиденного.
Реакция соцсетей
В комментариях к посту пользователи выражали восхищение от "нереальной пародии". Многие из корреспондентов откровенно заявляли, что хохотали и плакали с того, как маскоты точно воспроизвели "палево" топ-менеджера известной компании.
Больше всего юзерам понравились следующие реплики:
- "Представьте себе, что весь мир над тобой смеется, потому что ты — предательский подонок. Вот почему я люблю интернет";
- "С одной стороны — это весело, с другой — у кого-то разрушилась жизнь, и это грустно";
- "Я не смотрю бейсбол, но это было лучшее, что я видел";
- "Когда ты спалился и стал объектом насмешек. Лол, этот Байрон — такой идиот!";
- "Я просто смеюсь без остановки. Боже, это — феноменально!".
Публичная измена топ-директора с коллегой
Ранее Фокус сообщал, как Coldplay случайно "сжег" CEO ІТ-компании. На видео видно, как фронтмен Крис Мартин навел "камеру поцелуев" на пару зрителей, которые прижимались друг к другу. Выяснилось, что мужчина был на концерте не с женой, а с любовницей с работы.
В сети юзеры активно поглумились над мужчиной, которого с любовницей показали на весь стадион. Его жена уже убрала фамилию мужа из соцсетей, а развод изменнику может обойтись в более чем $35 млн.
Впоследствии стали известны детали личной жизни Энди Байрона. Оказалось, что избранница мужчины, которой публично изменил бизнесмен со своей коллегой, является преподавательницей в школе и матерью двоих детей.