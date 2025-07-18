В сети смеются с начальника компании, которого с любовницей показали на весь стадион (фото)

Руководитель ИТ-компании Astronomer Энди Байрон случайно появился на видео с концерта группы Coldplay, на который пришел с любовницей с работы. Его жена уже убрала фамилию мужа из соцсетей. Развод изменнику может обойтись в более 35 миллионов долларов.

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Рядом с парочкой на концерте стояла глава отдела кадров, которая недавно как раз была повышена. Женщина явно знала о романе начальника с эйчаркой Кристин Кеббот. Пользователи сети традиционно отреагировали мемами на курьезную ситуацию. Фокус собрал лучшие из реакций.

В частности, вспомнили известный мем из "Симпсонов", во время которого Гомер прятался в кустах.

Энди Байрон с любовницей вызвали волну мемов Фото: X (Twitter)

Также люди представили реакцию самого солиста Coldplay Криса Мартина, который и навел камеру на парочку.

Крис Мартин Фото: X (Twitter)

"Это могли бы быть мы", — иронично написал один из пользователей сети.

Фото: X (Twitter)

В частности, один тезка СЕО ІТ-компании отметил в био своего профиля, что он не тот самый герой вирусного видео с концерта.

Фото: X (Twitter)

Не обошлось и без воображения о виде оператора, который снимал курьезный момент.

Фото: X (Twitter)

Также пользователи сети предположили, что просмотры профиля Энди Байрона в Linkedin достигли миллионов на этой неделе.

Фото: X (Twitter)

Конечно, люди представили, как жена руководителя компании будет отсуживать у него миллионы долларов при разводе.

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

Также темой для мемов стала реакция работников компании, когда руководитель и эйчарка придут на следующий день на работу.

Фото: X (Twitter)

На концерте Coldplay разоблачили измену

Герой вирусного видео — СЕО ИТ-компании с капиталом 1,3 млрд долларов Энди Байрон. Рядом с ним — сотрудница отдела кадров Кристин Кеббот. Пара появилась на огромных экранах во время концерта. Когда они осознали это, то сразу отвернулись и начали прятать лица. Впрочем, видео разлетелось по соцсетям и на него отреагировала жена Байрона Меган. Женщина уже забрала его фамилию из своих соцсетей. Ходят слухи, что она может отсудить более 35 млн долларов у неверного мужа.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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