Мужчина отвез любимую отдохнуть на остров, но она его бросила, потому что там "ничего не произошло"

Молодая женщина начала бурную дискуссию в социальных сетях после того, как рассказала о разводе со своим партнером. Они поссорились во время романтического путешествия на остров Санта-Каталина.

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Белла Мари призналась, что на первом свидании предупредила своего парня о том, что у него есть ровно два года, чтобы сделать ей предложение. Когда срок истек, а помолвка не состоялась, девушка сдержала слово и завершила отношения. Почему эта история стала вирусной в сети, — узнавал Фокус.

Ультиматум на первом свидании

"Я разорвала отношения на нашу вторую годовщину. Он спланировал прекрасный уикенд — отвез меня на Каталину, удивил номером "люкс" и замечательным путешествием на лодке вокруг острова, чтобы отпраздновать историю нашей любви, но не сделал предложение", — пояснила девушка в TikTok.

Белла подчеркнула, что не жалеет о своем решении: "Я горжусь собой за то, что прислушалась к интуиции и придерживалась того, что сказала ему на первом свидании".

Философия отношений

В своем ролике блогерша поделилась собственным видением отношений.

"Время — это не язык любви. Если у вас есть большие мечты и цели, которые нуждаются в мужской поддержке, например брак и семья, я искренне верю, что вы не должны тратить больше времени, чем нужно, на неправильного человека. Последовательность без обязательств — это просто комфортно. Я ищу мужчину, который готов на серьезные отношения, а не парня, который хочет тратить мое время".

Белла Мари рассталась с возлюбленным Фото: Instagram

Реакция зрителей

Видео собрало более 10 миллионов просмотров и вызвало противоречивые реакции. Одни пользователи поддержали решение девушки. "Я обожаю это поколение женщин, которые уходят при первой же возможности и не поддаются обману потерянных инвестиций. Это удивительно!" — прокомментировала одна из участниц обсуждения.

Другие начали критиковать такой подход.

"Установление временных рамок для предложения — это дико! В моем случае это было бы первое и последнее свидание".

"Если он еще не был готов? Видно, отношения строились на твоих условиях", — добавил следующий пользователь сети.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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