Девушка, которая вышла замуж в 17 лет, просит людей не портить ей жизнь (фото)

Молодая пара Кеннеди и Браян поделились историей своего бракосочетания в раннем возрасте. Их видео собрало более 9,8 миллиона просмотров в TikTok и вызвало противоречивые комментарии от пользователей этой платформы.

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18-летняя Кеннеди и ее 19-летний муж Браян из США прославились в сети после публикации вирусного ролика, где они рассказали о своей женитьбе. Ей тогда было 17, а ему — 18 лет.

Сейчас молодые супруги из Северной Каролины готовятся отпраздновать первую годовщину свадьбы. В кадре Кеннеди показала себя в 15 лет: "Я в 15, думая, что женюсь до 30...". Далее она поделилась фотографией, на которой танцует во время церемонии, и добавила: "Два года назад".

Пара называет себя зрелой

"Конечно, люди что-то говорили, но близкие знали нас и понимали, что мы зрелая пара", — прокомментировали молодожены довольно противоречивую реакцию окружения.

Кеннеди, которая недавно окончила школу, назвала бракосочетание лучшим решением в жизни. Согласно законодательству штата, где она проживает, лица в возрасте 16-17 лет могут вступать в брак только с письменного согласия родителей или по решению суда.

Кеннеди и Браян любят друг друга Фото: TikTok

Видео, опубликованное под ником @brianandkennedy, быстро стало вирусным, собрав 9,8 миллиона просмотров, 1,2 миллиона лайков и почти 3 тысячи комментариев.

Что говорят зрители?

Реакция зрителей оказалась неоднозначной. Многие критиковали решение молодоженов пожениться в столь юном возрасте.

"Детская женитьба в 21 веке — это дико", — написал один из комментаторов;

"Бракосочетание в 17 — это вообще законно?" — поинтересовался другой;

"Развод до 20", — спрогнозировал один из скептиков.

Некоторые пользователи сети назвали эту историю "печальной" и поставили под сомнение целесообразность бракосочетания в возрасте, когда жених и невеста еще не имеют права голосовать или употреблять алкоголь.

Молодые супруги не жалеют о своем решении Фото: TikTok

Однако пара утверждает, что их поддерживают близкие люди, и просят критиков не портить им жизнь своими негативными отзывами и прогнозами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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