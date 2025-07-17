Дівчина, яка вийшла заміж у 17 років, просить людей не псувати їй життя (фото)

Молода пара Кеннеді та Браян поділилися історією свого одруження в ранньому віці. Їхнє відео зібрало понад 9,8 мільйона переглядів в TikTok та викликало суперечливі коментарі від користувачів цієї платформи.

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18-річна Кеннеді та її 19-річний чоловік Браян з США прославились у мережі після публікації вірусного ролика, де вони розповіли про своє одруження. Їй тоді було 17, а йому — 18 років.

Зараз молоде подружжя з Північної Кароліни готується відсвяткувати першу річницю весілля. У кадрі Кеннеді показала себе у 15 років: "Я в 15, думаючи, що одружуся до 30…". Далі вона поділилася світлиною, на якій танцює під час церемонії, й додала: "Два роки тому".

Пара називає себе зрілою

"Звичайно, люди щось казали, але близькі знали нас і розуміли, що ми зріла пара", — прокоментували молодята досить контроверсійну реакцію оточення.

Кеннеді, яка нещодавно закінчила школу, назвала одруження найкращим рішенням у житті. Згідно з законодавством штату, де вона проживає, особи віком 16-17 років можуть одружуватися лише за письмової згоди батьків або за рішенням суду.

Кеннеді та Браян кохають одне одного Фото: TikTok

Відео, опубліковане під ніком @brianandkennedy, швидко стало вірусним, зібравши 9,8 мільйона переглядів, 1,2 мільйона вподобайок та майже 3 тисячі коментарів.

Що кажуть глядачі?

Реакція глядачів виявилася неоднозначною. Багато хто критикували рішення молодят одружитися в такому юному віці.

"Дитяче одруження у 21 столітті — це дико", — написав один з коментаторів;

"Одруження в 17 — це взагалі законно?" — поцікавився інший;

"Розлучення до 20", — спрогнозував один зі скептиків.

Деякі користувачі мережі назвали цю історію "сумною" та поставили під сумнів доцільність одруження у віці, коли наречений і наречена ще не мають права голосувати чи вживати алкоголь.

Молоде подружжяне шкодує про своє рішення Фото: TikTok

Однак пара стверджує, що їх підтримують близькі люди, й просять критиків не псувати їм життя своїми негативними відгуками та прогнозами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

66-річна мама з Каліфорнії, США, витрачає 5000 доларів щомісяця на утримання дорослої доньки, яка повернулася жити додому. Аби мати таку можливість, вони з чоловіком відмовилися від відпусток і відклали вихід на пенсію.

А от блогерка Сауді, яка одружена з мільйонером Джамалом, опублікувала відео, в якому згадала про всі етапи побудови стосунків з багатим арабським чоловіком.

Окрім того, жінка поїхала до Іспанії працювати нянею й закохалась у сина свого роботодавця.