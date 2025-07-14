Жінка поїхала до Іспанії працювати нянею й закохалась у сина свого роботодавця (фото)

21-річна американка Ханна Аллен переїхала до Іспанії працювати нянею та несподівано закохалася у 23-річного сина свого роботодавця. Її відверте зізнання у TikTok зібрало понад 7,8 мільйона переглядів.

Related video

Ханна переїхала до Європи, щоб на постійній основі доглядати за двома маленькими хлопчиками. Проте доля звела її зі старшим сином родини, якого звуть Джо. Він нещодавно повернувся додому з Англії, де жив певний час. Як склалися стосунки пари, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

"Коли він приїхав, ми поступово почали дружити. Спочатку просто балакали, потім пішли разом у кіно, засиджувалися за розмовами. Це траплялося не дуже часто, але вдома ми багато спілкувалися", — розповіла Ханна.

Переломний момент

Переломний момент стався на винному фестивалі, куди парочка пішла разом з друзями. Саме там вони вперше поцілувалися. "Я думала: "Втрачу роботу. Втрачу роботу". А він казав: "Ні, не втратиш. Все буде добре", — згадує няня свої переживання.

Ханна Аллен зі своїм бойфрендом Фото: Instagram

Спочатку закохані тримали свої романтичні стосунки в таємниці, але згодом вирішили зізнатися родині. "Усі знали, але про це просто не говорили", — пояснила Ханна.

За її словами, батько та мачуха хлопця позитивно поставилися до їхніх стосунків. До того ж на її роботу це жодним чином не вплинуло.

Джо недавно повернувся з Англії Фото: Instagram

Реакція глядачів

Історія кохання викликала великий резонанс серед користувачів соцмереж. Один з коментаторів під відео написав: "Це має бути сюжетом для книги, клянуся", а інший додав: "Усе — я змінюю кар'єру на няню з проживанням".

Ханна разом з Джо гарно проводять час Фото: Instagram

Аллен наголошує, що доглядає лише за молодшими синами родини, а не за своїм коханим, що робить ситуацію менш незручною з професійного погляду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

66-річна мама з Каліфорнії, США, витрачає 5000 доларів щомісяця на утримання дорослої доньки, яка повернулася жити додому. Аби мати таку можливість, вони з чоловіком відмовилися від відпусток і відклали вихід на пенсію.

А от блогерка Сауді, яка одружена з мільйонером Джамалом, опублікувала відео, в якому згадала про всі етапи побудови стосунків з багатим арабським чоловіком.

Окрім того, названо 6 переваг людей, які виросли одні в сім'ї: про що мовчать психологи та вчені.