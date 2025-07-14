Женщина поехала в Испанию работать няней и влюбилась в сына своего работодателя (фото)

21-летняя американка Ханна Аллен переехала в Испанию работать няней и неожиданно влюбилась в 23-летнего сына своего работодателя. Ее откровенное признание в TikTok собрало более 7,8 миллиона просмотров.

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Ханна переехала в Европу, чтобы на постоянной основе ухаживать за двумя маленькими мальчиками. Однако судьба свела ее со старшим сыном семьи, которого зовут Джо. Он недавно вернулся домой из Англии, где жил некоторое время. Как сложились отношения пары, — читайте далее в материале Фокуса.

"Когда он приехал, мы постепенно начали дружить. Сначала просто болтали, потом пошли вместе в кино, засиживались за разговорами. Это случалось не очень часто, но дома мы много общались", — рассказала Ханна.

Переломный момент

Переломный момент произошел на винном фестивале, куда парочка пошла вместе с друзьями. Именно там они впервые поцеловались. "Я думала: "Потеряю работу. Потеряю работу". А он говорил: "Нет, не потеряешь. Все будет хорошо", — вспоминает няня свои переживания.

Ханна Аллен со своим бойфрендом Фото: Instagram

Сначала влюбленные держали свои романтические отношения в тайне, но позже решили признаться семье. "Все знали, но об этом просто не говорили", — пояснила Ханна.

По ее словам, отец и мачеха парня положительно отнеслись к их отношениям. К тому же на ее работу это никак не повлияло.

Джо недавно вернулся из Англии Фото: Instagram

Реакция зрителей

История любви вызвала большой резонанс среди пользователей соцсетей. Один из комментаторов под видео написал: "Это должно быть сюжетом для книги, клянусь", а другой добавил: "Все — я меняю карьеру на няню с проживанием".

Ханна вместе с Джо хорошо проводят время Фото: Instagram

Аллен отмечает, что ухаживает только за младшими сыновьями семьи, а не за своим возлюбленным, что делает ситуацию менее неудобной с профессиональной точки зрения.

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