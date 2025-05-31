6 преимуществ людей, которые выросли одни в семье: об этом молчат психологи и ученые

Принято считать, что единственные дети в семье, у которых нет братьев и сестер, растут одинокими, избалованными, эгоистичными и властными. Однако психологи опровергают давно укоренившиеся стереотипы.

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Об этом пишет HuffPost.

Социальный психолог Сьюзан Ньюман отмечает, что мифы о единственном ребенке в семье укоренились так же прочно, как эйджизм, сексизм и негативные представления о разных культурах.

"Эти стереотипы врезаются в нашу ткань, и очень трудно заставить их уйти. Даже когда вся наука подтверждает, что эти мифы несостоятельны", – говорит она.

Откуда взялись стереотипы?

Они существуют с конца 1890-х годов, объяснила Ньюман. Ранние исследования выявили эти негативные взгляды на единственных детей, но позже они были признаны ложными, поскольку оказались некорректными.

По словам психолога, "идеальный размер семьи" — это двое детей.

"Так думали в 1950-х годах и раньше. Но история показала, что размер семьи — это сугубо личное, и эти мифы о единственных детях не выдерживают серьезного исследования".

На решение женщин родить только одного ребенка влияют и другие факторы. Женщины хотят построить карьеру и переносят рождение детей на более поздний срок, расходы на воспитание и уход за ребенком растут и тому подобное.

Мифы и правда о единственном ребенке

Одиночество

Ребенок, который является единственным в семье, для многих априори обречен на одиночество. Но это не так.

Хотя у единственных детей нет братьев и сестер, они часто проводят больше времени один на один со своими родителями, говорит Тони Фальбо, профессор педагогической психологии в Техасском университете в Остине.

Такие дети умеют быть общительными, поскольку у них есть множество возможностей для социализации с раннего возраста, например, детский сад, школа, игровые встречи и внеклассные мероприятия. При этом в одиночестве они чувствуют себя вполне комфортно.

Время, проведенное в одиночестве, на самом деле полезно. Оно поощряет творчество и позволяет детям учиться самостоятельно заполнять свой досуг", – подчеркивает детский психолог Энн-Луиза Локхарт, родительский тренер и владелица A New Day Pediatric Psychology.

Например, они могут вести дневник, заниматься хобби, читать или придумывать собственные истории или игры.

"В то время как многие люди борются с одиночеством, единственные дети склонны рассматривать уединение как возможность для размышлений, отдыха или продуктивности", — объясняет она.

Единственный ребенок не страдает от одиночества и умеет себя развлечь Фото: Freepik

Эгоизм

На самом деле единственные дети невероятно преданны в своих отношениях.

"Они часто формируют очень тесные связи с друзьями и избранными членами семьи. Без братьев и сестер, встроенных в их ближайший круг, они понимают важность поддержания [этих] значимых связей", – акцентирует Локхарт.

В свою очередь Ньюман добавляет, что многие единственные дети смотрят на своих друзей как на "суррогатных братьев и сестер" и сохраняют эту дружбу на протяжении десятилетий.

"Во взрослом возрасте [единственный ребенок] часто становится тем другом, который появляется постоянно, — тем, на кого вы всегда можете рассчитывать и в хорошие, и в плохие времена", — говорят эксперты.

Родители с одним ребенком часто имеют с ним очень близкие отношения Фото: Getty

Несамостоятельность

На самом деле единственные дети обладают сильным чувством независимости. Поскольку у них нет братьев и сестер, у них появляется больше возможностей самим решать проблемы и становиться более самостоятельными.

"В детстве им может быть комфортно играть самостоятельно в течение длительного времени… [и] став взрослыми, они могут уверенно планировать самостоятельные поездки, начинать бизнес или осваивать новые навыки без необходимости внешнего подтверждения", — сказала Локхарт.

Фото: Getty

Замкнутость

Стереотип о том, что единственные дети менее разговорчивы, менее коммуникабельны и более закрыты не соответствует действительности. Как правило, они роводят много времени со своими родителями, поэтому привыкают общаться со взрослыми с раннего возраста.

"Родители не так упрощают свои разговоры, как если бы они общались со многими детьми одновременно. Приобретение словарного запаса и использование различных языковых навыков моделируется, практикуется и поощряется в семьях с одним ребенком", – рассказывает Фальбо.

Одиночки могут чувствовать себя так же комфортно, общаясь с учителями и другими взрослыми в своей жизни, как и со своими сверстниками. В более позднем возрасте это может трансформироваться в сильные лидерские способности, навыки публичных выступлений или легкость в профессиональной среде.

Единственный ребенок в семье далеко не всегда растет замкнутым Фото: Getty

Отсутствие интереса

На самом деле единственные дети более открыты для новых идей и опыта.

В исследовании, проведенном в январе 2025 года, говорилось, что единственные дети показали большую открытость, чем дети с братьями и сестрами. Другими словами, они могут быть более готовы попробовать что-то новое.

Это связано с тем, что у родителей с одним ребенком часто больше времени, и им не нужно запрещать все подряд.

"Если у вас нет братьев и сестер, [вы] можете исследовать немного больше, раздвигать границы, потому что родители не так напряжены, пытаясь контролировать большую группу детей", – объясняет Фальбо.

Дети без братьев и сестер всегда открыты новому Фото: Getty

Отличие от детей с братьями и сестрами

На самом деле единственные дети в семье больше похожи на других детей, чем думают многие люди, признаются психологи, и это является для них своего рода благословением.

Есть и другие факторы, которые на самом деле влияют на личность больше, чем количество братьев и сестер, сказала Ньюман, такие, как генетика и стиль воспитания.

"Это гораздо больше [о том], как родители моделируют для своих детей. Например, эмпатия, щедрость, ответственность и отстаивание интересов других — это черты, которым дети часто учатся у своих родителей. Ни один размер семьи не является особенно лучше другого. Если родитель счастлив, скорее всего, он воспитает счастливого ребенка", – подытожила Сьюзан Ньюман.

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