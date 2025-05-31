6 переваг людей, які виросли одні в сім'ї: про це мовчать психологи та вчені

Заведено вважати, що єдині діти в сім'ї, які не мають братів і сестер, ростуть самотніми, розпещеними, егоїстичними та владними. Однак психологи спростовують давно вкорінені стереотипи.

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Про це пише HuffPost.

Соціальна психологиня Сьюзан Ньюман зазначає, що міфи про єдину дитину в сім'ї вкоренилися так само міцно, як ейджизм, сексизм і негативні уявлення про різні культури.

"Ці стереотипи врізаються в нашу тканину, і дуже важко змусити їх піти. Навіть коли вся наука підтверджує, що ці міфи неспроможні", — каже вона.

Звідки взялися стереотипи?

Вони існують з кінця 1890-х років, пояснила Ньюман. Ранні дослідження виявили ці негативні погляди на єдиних дітей, але пізніше їх визнали хибними, оскільки вони виявилися некоректними.

За словами психолога, "ідеальний розмір сім'ї" — це двоє дітей:

"Так думали в 1950-х роках і раніше. Але історія показала, що розмір сім'ї — це суто особисте, і ці міфи про єдиних дітей не витримують серйозного дослідження".

На рішення жінок народити лише одну дитину впливають й інші чинники. Жінки хочуть побудувати кар'єру і переносять народження дітей на пізніший термін, витрати на виховання та догляд за дитиною зростають тощо.

Міфи і правда про єдину дитину

Самотність

Дитина, яка є єдиною в сім'ї, для багатьох апріорі приречена на самотність. Але це не так.

Хоча у єдиних дітей немає братів і сестер, вони часто проводять більше часу сам на сам зі своїми батьками, каже Тоні Фальбо, професорка педагогічної психології в Техаському університеті в Остіні.

Такі діти вміють бути товариськими, оскільки мають безліч можливостей для соціалізації з раннього віку, наприклад, дитячий садок, школа, ігрові зустрічі та позакласні заходи. При цьому на самоті вони почуваються цілком комфортно.

Час, проведений на самоті, насправді корисний. Він заохочує творчість і дає змогу дітям вчитися самостійно заповнювати своє дозвілля", — наголошує дитяча психологиня Енн-Луїза Локхарт, тренерка з батьківства та власниця A New Day Pediatric Psychology.

Наприклад, вони можуть вести щоденник, займатися хобі, читати або вигадувати власні історії чи ігри.

"У той час як багато людей борються із самотністю, єдині діти схильні розглядати усамітнення як можливість для роздумів, відпочинку або продуктивності", — пояснює вона.

Єдина дитина не страждає від самотності та вміє себе розважити Фото: Freepik

Егоїзм

Насправді єдині діти неймовірно віддані у своїх стосунках.

"Вони часто формують дуже тісні зв'язки з друзями та обраними членами сім'ї. Без братів і сестер, вбудованих у їхнє найближче коло, вони розуміють важливість підтримання [цих] значущих зв'язків", — акцентує Локхарт.

Зі свого боку Ньюман додає, що багато єдиних дітей дивляться на своїх друзів як на "сурогатних братів і сестер" і зберігають цю дружбу протягом десятиліть.

"У дорослому віці [єдина дитина] часто стає тим другом, який з'являється постійно, — тим, на кого ви завжди можете розраховувати і в хороші, і в погані часи", — кажуть експерти.

Батьки з однією дитиною часто мають з нею дуже близькі стосунки Фото: Getty

Несамостійність

Насправді єдині діти мають сильне почуття незалежності. Оскільки в них немає братів і сестер, у них з'являється більше можливостей самим розв'язувати проблеми і ставати більш самостійними.

"У дитинстві їм може бути комфортно гратися самостійно протягом тривалого часу... [і] ставши дорослими, вони можуть упевнено планувати самостійні поїздки, розпочинати бізнес або освоювати нові навички без необхідності зовнішнього підтвердження", — сказала Локхарт.

Фото: Getty

Замкнутість

Стереотип про те, що єдині діти менш говіркі, менш комунікабельні та більш закриті не відповідає дійсності. Як правило, вони проводять багато часу зі своїми батьками, тому звикають спілкуватися з дорослими з раннього віку.

"Батьки не так спрощують свої розмови, як якби вони спілкувалися з багатьма дітьми одночасно. Набуття словникового запасу та використання різних мовних навичок моделюється, практикується та заохочується в сім'ях з однією дитиною", — розповідає Фальбо.

Одинаки можуть почуватися так само комфортно, спілкуючись з учителями та іншими дорослими у своєму житті, як і зі своїми однолітками. У більш пізньому віці це може трансформуватися в сильні лідерські здібності, навички публічних виступів або легкість у професійному середовищі.

Єдина дитина в сім'ї далеко не завжди росте замкнутою Фото: Getty

Відсутність інтересу

Насправді єдині діти більш відкриті для нових ідей і досвіду.

У дослідженні, проведеному в січні 2025 року, йшлося про те, що єдині діти показали більшу відкритість, ніж діти з братами і сестрами. Іншими словами, вони можуть бути більш готові спробувати щось нове.

Це пов'язано з тим, що у батьків з однією дитиною часто більше часу, і їм не потрібно забороняти все підряд.

"Якщо у вас немає братів і сестер, [ви] можете досліджувати трохи більше, розсовувати кордони, тому що батьки не так напружені, намагаючись контролювати велику групу дітей", — пояснює Фальбо.

Діти без братів і сестер завжди відкриті новому Фото: Getty

Відмінність від дітей із братами та сестрами

Насправді єдині діти в сім'ї більше схожі на інших дітей, ніж думають багато людей, зізнаються психологи, і це є для них свого роду благословенням.

Є й інші чинники, які насправді впливають на особистість більше, ніж кількість братів і сестер, сказала Ньюман, такі, як генетика і стиль виховання.

"Це набагато більше [про те], як батьки моделюють для своїх дітей. Наприклад, емпатія, щедрість, відповідальність і відстоювання інтересів інших — це риси, яких діти часто вчаться у своїх батьків. Жоден розмір сім'ї не є особливо кращим за інший. Якщо батько щасливий, найімовірніше, він виховає щасливу дитину", — підсумувала Сьюзан Ньюман.

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