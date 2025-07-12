Жена миллионера из Дубая рассказала, как проверяют женщин перед свадьбой (фото)

Блогерша Сауди, которая замужем за миллионером Джамалом, опубликовала видео, в котором вспомнила обо всех этапах построения отношений с богатым арабским мужчиной.

Related video

Этот откровенный рассказ вызвал противоречивые реакции в социальных сетях — от восторга до критики. Ролик собрал 3,8 миллиона просмотров в TikTok и спровоцировал оживленную дискуссию среди пользователей.

Первый этап

"Во время знакомства ты должна всегда выглядеть на 10/10. Тебя будут водить в роскошные рестораны. Он будет отвечать на сообщения за 0,1 секунды", — рассказывает блогерша.

Сауди замужем за миллионером Джамалом Фото: TikTok

Вторая фаза — подарки вместо слов поддержки. "Для многих мужчин в Дубае покупка дизайнерских подарков — сумок, одежды и даже элитных свечей — это способ проявить привязанность", — объясняет Сауди.

Второй этап

В этот период вы ездите в "случайные ежемесячные отпуска", во время которых, по словам блогерши, важно не задавать вопросов и просто отдыхать.

Следующая фаза — поиск хобби. "Он возит тебя на пилатес каждое утро и отправляет в художественные галереи. Сюда также входят неограниченные расходы на все, что ты хочешь", — рассказывает женщина.

Третий этап

"Когда достигаешь этого уровня, у тебя не должно быть друзей-мужчин. Ты должна сообщать своему избраннику, где находишься. Он может задавать вопросы относительно твоей одежды", — объясняет она.

Сауди нашла свою любовь Фото: TikTok

Последнюю десятую фазу — "эру скромной жены", по словам Сауди, можно считать конечной целью для тех, кто хочет выйти замуж за дубайского миллионера.

Реакция пользователей сети

Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Многие зрители раскритиковали описанные отношения.

"Как грустно. Как очень-очень грустно", — написал один из участников обсуждения;

"Это не отношения, а бизнес-сделка", — добавил другой пользователь;

"Пусть эта "любовь" никогда меня не найдет", — прокомментировал третий.

Некоторые юзеры также выразили скепсис относительно такого подхода: "Со мной это не сработало бы. Подарки вызывают у меня странные ощущения".

Это видео набрало более 215 тысяч лайков, 2000 комментариев и 12,5 тысячи репостов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

К тому же американские психологи Джон и Джули Готтман после 50 лет исследований определили модели поведения, которые чаще всего приводят к окончанию отношений.