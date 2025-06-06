Психологи после спасения 500 пар назвали 4 вещи, которые не делают самые счастливые пары

Американские психологи Джон и Джули Готтман после 50 лет исследований определили модели поведения, которые чаще всего приводят к окончанию отношений.

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Специалисты назвали главные причины краха отношений, которые разрушают даже крепкие отношения, и способы их преодоления, пишет издание Make It.

Все пары ссорятся — это факт. Но когда стресс в отношениях смешивается со стрессом на работе, финансовым беспокойством и семейными неурядицами, это ведет к разрушению.

Критика и обвинения

"Когда в обсуждении присутствуют фразы вроде "ты всегда" и "ты никогда", разговор выходит из-под контроля", — объясняет семейный консультант Келли Брауэр.

Эксперты советуют заменить эту формулировку: "Когда произошла конкретная ситуация, я испытал такие эмоции. В будущем я хотел бы, чтобы было иначе".

Защитная реакция

"Когда партнер пытается отвернуться или проигнорировать жалобы, это вызывает разочарование и эмоциональное расстройство", — отмечает Брауэр.

Специалисты назвали главные причины краха отношений Фото: Из открытых источников

Это может вызвать разочарование, растерянность и неуверенность в себе. Такая динамика может привести к разъединению, одиночеству и эмоциональному расстройству. Вместо этого стоит внимательно выслушать и взять ответственность.

Презрение

"Презрение — главный предвестник развода. Оно повышает тревожность и разрушает дружбу между супругами", — утверждает Готтман.

Он считает, что противоядием становится культура благодарности. По словам специалиста, все маленькие моменты выражения тепла и привязанности складываются в прочную основу отношений.

Игнорирование

"Молчаливое поведение может привести к тому, что партнер будет чувствовать себя брошенным", — предупреждают исследователи.

Решение — своевременный перерыв в конфликте с обязательным возвращением к обсуждению после того, как вы успокоитесь. "Достаточно одному из партнеров нейтрализовать опасность. Это может спасти отношения", — резюмирует Брауэр.

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