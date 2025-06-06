Психологи після порятунку 500 пар назвали 4 речі, які не роблять найщасливіші пари

Американські психологи Джон та Джулі Готтман після 50 років досліджень визначили моделі поведінки, які найчастіше призводять до закінчення стосунків.

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Фахівці назвали головні причини краху стосунків, які руйнують навіть міцні стосунки, і способи їх подолання, пише видання Make It.

Усі пари сваряться — це факт. Але коли стрес у стосунках змішується зі стресом на роботі, фінансовим занепокоєнням і сімейними негараздами, маленькі сварки приводять до руйнації.

Критика та звинувачення

"Коли в обговоренні присутні фрази на кшталт "ти завжди" і "ти ніколи", розмова виходить з-під контролю", — пояснює сімейний консультант Келлі Брауер.

Експерти радять замінити це формулювання: "Коли сталася конкретна ситуація, я відчув такі емоції. У майбутньому я хотів би, щоб було інакше".

Захисна реакція

"Коли партнер намагається відвернутися або проігнорувати скарги, це викликає розчарування та емоційний розлад", — зазначає Брауер.

Фахівці назвали головні причини краху стосунків Фото: З відкритих джерел

Це може викликати розчарування, розгубленість і невпевненість у собі. Така динаміка може призвести до роз'єднання, самотності та емоційного розладу. Замість цього варто уважно вислухати й взяти відповідальність.

Презирство

"Презирство — головний провісник розлучення. Воно підвищує тривожність і руйнує дружбу між подружжям", — стверджує Готтман.

Він вважає, що протиотрутою стає культура вдячності. За словами фахівця, всі маленькі моменти вираження тепла та прихильності складаються у міцну основу стосунків.

Ігнорування

"Мовчазна поведінка може призвести до того, що партнер почуватиметься покинутим", — попереджають дослідники.

Рішення — своєчасна перерва у конфлікті з обов'язковим поверненням до обговорення після того, як ви заспокоїтесь. "Достатньо одному з партнерів нейтралізувати небезпеку. Це може врятувати стосунки", — резюмує Брауер.

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