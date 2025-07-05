Мужчина сделал женщине предложение, но на их фото все смотрят на кое-что другое

Парочка экстремалов, намеренно ищущих торнадо, устроила незабываемую помолвку на фоне мощного природного явления категории EF-3 в Южной Дакоте, что в США.

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В минувшее воскресенье, 29 июня, Брайс Шелтон во время наблюдения за торнадо сделал предложение своей возлюбленной Пейдж Бердомас, став на колени прямо перед наступлением стихийного бедствия.

"Это был самый красивый торнадо, который я когда-либо видела в своей жизни", — рассказывает будущая невеста Пейдж Бердомас.

Девушка, которая во время особого момента даже не сняла защитные очки, с радостью согласилась стать женой своего партнера. "Это было совершенно невероятно. Я не могла бы мечтать о лучшем предложении", — поделилась впечатлениями Бердомас.

Ждал правильного момента 18 недель

Шелтон признался, что планировал сделать предложение в течение пяти месяцев и три недели подряд носил кольцо в кармане, ожидая идеального случая.

"Я ждал этой возможности 18 недель, но хотел сделать это в Южной Дакоте на фоне фотогеничного торнадо, потому что Южная Дакота — наш любимый штат. И все сложилось идеально", — рассказал Шелтон.

Пара познакомилась благодаря страсти к экстремальным погодным явлениям. Сначала они ездили вслед за торнадо как друзья, а после завершения отношений со своими бывшими начали встречаться.

Фотосессия посреди торнадо

Снимок, облетевший все социальные сети, на самом деле сделан несколько позже — после официального предложения. Их друг, Брэндон Копик, предложил сделать фотографию на память с лучшего ракурса.

"Мы были внутри торнадо, когда он только появился. Подошли очень близко. Брэндон подбежал и сказал: "Ладно, нам нужно сделать лучший снимок", — вспоминает Бердомас.

Момент признания Брайс Шелтон и Пейдж Бердомас Фото: X | BrandonCopicWx

В посте, опубликованном в социальных сетях, невеста не скрывала эмоций: "Как этот день вообще можно превзойти. Пережила это в Южной Дакоте с любовью своей жизни, а теперь — женихом".

Сообщается, что перед этим влюбленные встречаются более года.

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