"Лучшее, что было в жизни": женщина рассказала, чем ее удивил мужчина ростом 150 см (фото)

33-летняя Джессика Камп из США, которая на 15 сантиметров выше своего мужа Хантера, утверждает, что разница в росте не только не препятствует их отношениям, но и наоборот их улучшает.

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Американка высказалась против новой функции фильтрации по росту в приложении для знакомств Tinder, которую ввели недавно. Об этом пишет таблоид The Sun.

Джессика и Хантер познакомились онлайн в TikTok. Это позволило им избежать предубеждений относительно роста в начале общения. "Я была немного шокирована, когда мы встретились впервые", — признается Джессика (с ростом 170 см).

Пара очень счастлива вместе Фото: Jesika Andhunter

Однако она быстро осознала, что рост не является определяющим фактором для настоящих отношений.

"В нашем мозгу укоренилось, что мужчины должны быть выше, но на самом деле для этого нет никаких оснований", — отмечает Джессика и добавляет, что, имея опыт отношений с мужчинами ниже нее, рост никогда не играл решающей роли.

Низких парней не выбирают

Хантер, который работает дрессировщиком собак, также разочарован из-за нововведений в Tinder: "Я счастлив, что уже женат, и мне грустно за парней, которые все еще пытаются найти вторую половинку. Большинство женщин устанавливают фильтр роста на 6 футов (183 см), оставляя большинство мужчин в стороне, не говоря уже о таких, как я".

Супруги, которые поженились в 2022 году, регулярно сталкиваются с комментариями относительно их особенности. "Люди спрашивали, мой ли он сын, или подкалывали, не нужен ли мне настоящий мужчина", — рассказывает Джессика.

Сначала она оправдывалась, но позже изменила свою позицию: "Теперь я с гордостью открыто говорю о нашей разнице в росте".

Неожиданное преимущество

По словам пары, разница в росте положительно влияет на их интимную жизнь. "Разве мы не одинаково лежим? На самом деле некоторые позиции намного проще, поскольку Хантер невысокого роста. Честно говоря, это, пожалуй, лучшее, что у меня когда-либо было".

Пара поженилась в 2022 году Фото: Jesika Andhunter

Женщина призывает не ограничивать себя стереотипами: "Если бы я сейчас пользовалась приложениями для знакомств, я бы не использовала фильтр по росту. В наше время и так трудно найти своего человека, а те, кто вам идеально подходят, могут вас удивить".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Маси Куррин из Техаса (США) считается девушкой с самыми длинными ногами в мире. Ее правая нога длиной 135 см, а левая — 134 см. Благодаря этому Маси стала популярной в TikTok, где делится историями из своей жизни.

Также мы писали о необычной истории Адама Райнера из Австрии. В 18 лет его рост составлял всего 134 см, из-за чего его считали карликом. Однако из-за опухоли гипофиза он начал стремительно расти и к 30 годам превысил отметку в 2 метра, став настоящим "великаном".

Кроме того, нестандартная пара влюбленных с большой разницей в росте хочет сбежать на отдаленный остров.