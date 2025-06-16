"Найкраще, що було у житті": жінка розказала, чим її здивував чоловік зі зростом 150 см (фото)

33-річна Джессіка Камп із США, яка на 15 сантиметрів вища за свого чоловіка Хантера, стверджує, що різниця у зрості не тільки не перешкоджає їхнім стосункам, а й навпаки їх покращує.

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Американка висловилася проти нової функції фільтрації за зростом у застосунку для знайомств Tinder, яку запровадили нещодавно. Про це пише таблоїд The Sun.

Джессіка та Хантер познайомилися онлайн у TikTok. Це дозволило їм уникнути упереджень щодо зросту на початку спілкування. "Я була трохи шокована, коли ми зустрілися вперше", — зізнається Джессіка (зі зростом 170 см).

Пара дуже щаслива разом Фото: Jesika Andhunter

Однак вона швидко усвідомила, що зріст не є визначальним фактором для справжніх стосунків.

"У нашому мозку вкоренилося, що чоловіки мають бути вищими, але насправді для цього немає жодних підстав", — наголошує Джессіка і додає, що, маючи досвід стосунків з чоловіками, нижчими за неї, зріст ніколи не відігравав вирішальної ролі.

Низьких хлопців не обирають

Хантер, який працює дресувальником собак, також розчарований через нововведення в Tinder: "Я щасливий, що вже одружений, і мені сумно за хлопців, які все ще намагаються знайти другу половинку. Більшість жінок встановлюють фільтр зросту на 6 футів (183 см), залишаючи більшість чоловіків осторонь, не кажучи вже про таких, як я".

Подружжя, яке одружилося у 2022 році, регулярно стикається з коментарями щодо їхньої особливості. "Люди запитували, чи він мій син, або підколювали, чи не потрібен мені справжній чоловік'", — розповідає Джессіка.

Спочатку вона виправдовувалась, але згодом змінила свою позицію: "Тепер я з гордістю відкрито говорю про нашу різницю у зрості".

Несподівана перевага

За словами пари, різниця у зрості позитивно впливає на їхнє інтимне життя. "Хіба ми не однаково лежимо? Насправді деякі позиції набагато простіші, оскільки Хантер невисокий на зріст. Чесно кажучи, це, мабуть, найкраще, що у мене коли-небудь було".

Пара одружилвсь у 2022 році Фото: Jesika Andhunter

Жінка закликає не обмежувати себе стереотипами: "Якби я зараз користувалася застосунками для знайомств, я б не використовувала фільтр за зростом. У наш час і так важко знайти свою людину, а ті, хто вам ідеально підходять, можуть вас здивувати".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Масі Куррін із Техасу (США) вважається дівчиною з найдовшими ногами у світі. Її права нога завдовжки 135 см, а ліва — 134 см. Завдяки цьому Масі стала популярною у TikTok, де ділиться історіями зі свого життя.

Також ми писали про незвичайну історію Адама Райнера з Австрії. У 18 років його зріст становив лише 134 см, через що його вважали карликом. Проте через пухлину гіпофіза він почав стрімко рости і до 30 років перевищив позначку у 2 метри, ставши справжнім "велетнем".

Крім того, нестандартна пара закоханих з великою різницею у зрості хоче втекти на віддалений острів.