"Люди цькують нас і сміються": нестандартна пара закоханих хоче втекти на віддалений острів (фото)

Чоловік, якого звуть Гай, дуже втомлюється від того, що люди називають його батьком 23-річної обраниці.

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23-річна модель Кейтлін Хелліер з Великої Британії регулярно ділиться своїм досвідом життя з ахондроплазією. Нещодавно жінка оголосила про плани переїхати на віддалений острів, де сподівається знайти спокій разом зі своїм коханим, якого через помітну різницю у зрості (у нього — 1,72 см, в неї — 1,12 см) часто називають її "татом". Про це пише видання What's The Jam.

Постійне цькування на вулиці

"Більше не почуваюся в безпеці у Великій Британії. Як жінка з карликовістю я зазнаю домагань та чую словесні образи. Люди фотографують мене, коли займаюся своїми щоденними справами. Ніхто нічого не може вдіяти, коли повідомляю про такі випадки, тож тепер навіть боюся виходити сама на вулицю", — розповіла Хелліер.

Нещодавно жінка оголосила про плани переїхати на віддалений острів Фото: Asliceofcait

Жінка згадує, як навіть короткі виходи на публіку закінчувались цькуванням.

"Якби я простояла на головній вулиці міста п'ять хвилин, мене б називали образливими іменами та насміхалися. Це викликає стрес. Змушена реагувати на найменші дрібниці під час прогулянок", — пояснила вона.

Коханого називають "батьком"

Коханий Хелліер, якого звуть Гай, старший за свою партнерку на 10 років. Пара познайомилася три роки тому й багато подорожувала разом. Чоловік також дуже втомлюється від того, що люди називають його батьком 23-річної обраниці.

Наразі парочка мріє переїхати на острів, розташований між Великою Британією та Ірландією.

"Коли я бувала там, то почувалася у цілковитій безпеці. Місцеві гостинно мене прийняли, жодного разу не осуджували й не сміялися — це було досить сюрреалістично", — поділилась Хелліер.

Кейтлін каже, що навіть короткі виходи на публіку закінчувались цькуванням Фото: Asliceofcait

Закохані активно працюють над переїздом, зокрема продають свій будинок, щоб прискорити цей процес.

"Ми бачили кілька об'єктів нерухомості, які нам подобаються. Зараз розглядаємо можливість купівлі другого будинку, якщо продаж нашого займе занадто багато часу", — пояснює жінка, додавши, що родичі та друзі підтримують її рішення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину. У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, а до 30 років — перевищив 2 метри.