"Люди издеваются и смеются": нестандартная пара влюбленных хочет убежать на отдаленный остров (фото)

Мужчина, которого зовут Гай, очень устает от того, что люди называют его отцом 23-летней избранницы.

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23-летняя модель Кейтлин Хеллиер из Великобритании регулярно делится своим опытом жизни с ахондроплазией. Недавно женщина объявила о планах переехать на отдаленный остров, где надеется обрести покой вместе со своим возлюбленным, которого из-за заметной разницы в росте (у него — 1,72 см, у нее — 1,12 см) часто называют ее "папой". Об этом пишет издание What's The Jam.

Постоянная травля на улице

"Больше не чувствую себя в безопасности в Великобритании. Как женщина с карликовостью я подвергаюсь домогательствам и слышу словесные оскорбления. Люди фотографируют меня, когда я занимаюсь своими ежедневными делами. Никто ничего не может сделать, когда сообщаю о таких случаях, и теперь даже боюсь выходить сама на улицу", — рассказала Хеллиер.

Недавно женщина объявила о планах переехать на отдаленный остров Фото: Asliceofcait

Женщина вспоминает, как даже короткие выходы на публику заканчивались травлей.

"Если бы я простояла на главной улице города пять минут, меня бы называли оскорбительными именами и насмехались. Это вызывает стресс. Вынуждена реагировать на малейшие детали во время прогулок", — пояснила она.

Любимого называют "отцом"

Возлюбленный Хеллиер, которого зовут Гай, старше своей партнерши на 10 лет. Пара познакомилась три года назад и много путешествовала вместе. Мужчина также очень устает от того, что люди называют его отцом 23-летней избранницы.

Сейчас парочка мечтает переехать на остров, расположенный между Великобританией и Ирландией.

"Когда я бывала там, то чувствовала себя в полной безопасности. Местные гостеприимно меня приняли, ни разу не осуждали и не смеялись — это было довольно сюрреалистично", — поделилась Хеллиер.

Кейтлин говорит, что даже короткие выходы на публику заканчивались травлей Фото: Asliceofcait

Влюбленные активно работают над переездом, в частности продают свой дом, чтобы ускорить этот процесс.

"Мы видели несколько объектов недвижимости, которые нам нравятся. Сейчас рассматриваем возможность покупки второго дома, если продажа нашего займет слишком много времени", — объясняет женщина, добавив, что родственники и друзья поддерживают ее решение.

Напомним, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли. В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, а к 30 годам — превысил 2 метра.