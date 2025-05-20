Невисокий чоловік закохався у жінку зростом 2,2 метра: пара чекає на появу первістка (фото)

Пара з південно-західного Китаю, попри значну різницю в зрості (чоловік — 168 см, а жінка — 220 см), очікує на дитину й планує одружитися, хоча родичі їх засуджують.

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Про це пише видання Haibao News.

Незвичайна історія кохання з Чунціна стала вірусною в китайських соцмережах після того, як 2,2-метрова Сяоюе оголосила про свою вагітність. Її обранець Цзіхао, зріст якого становить лише 168 см, розповів, що їхні стосунки тривають вже понад два роки, попри різке несхвалення з боку його родини.

Велика різниця в зрості

Закохані познайомились три роки тому, коли Сяоюе вела прямий ефір на одній із соціальних платформ, а Цзіхао залишав коментарі під час трансляції. "Ми відразу відчули взаємну симпатію. Невдовзі після цього почали зустрічатися", — розповів Цзіхао.

За словами чоловіка, величезна різниця у зрості для них не є серйозною перешкодою. Однак вони зіткнулися з недовірою та скептицизмом з боку довколишніх.

"Старші члени моєї родини виступають проти наших стосунків через її зріст. Однак ми обоє твердо вирішили, що будемо разом усе життя. Тепер вона вагітна. Я буду добре про неї піклуватися", — сказав Цзіхао.

Пара очікує на появу первістка Фото: 163.com

Пара планує офіційно зареєструвати шлюб у червні, проте не надто переймається весільною церемонією. "Моя дівчина каже, що церемонія не має великого значення, і не проти, якщо ми взагалі не влаштовуватимемо святкування", — поділився чоловік.

Сяоюе, яка походить із сільської родини, зростала з бабусею та дідусем. "Я не знаю, що таке батьківська любов. Зараз виношую власну дитину і сподіваюся дарувати їй турботу", — поділилася дівчина.

Дитина може бути високою

Під час пренатального обстеження лікарі підтвердили, що плід розвивається нормально, але попередили, що в майбутньому дитина може вирости до двох метрів заввишки.

Історія пари викликала бурхливу реакцію в китайських соціальних мережах. Більшість коментаторів підтримали закоханих. "Добре, що вони кохають одне одного. Бажаю їм жити в щасті та гармонії все життя", — написав один з учасників обговорення.

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Крім того, ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину. У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, а до 30 років — перевищив 2 метри.