Невысокий мужчина влюбился в женщину ростом 2,2 метра: пара ждет появления первенца (фото)

Пара из юго-западного Китая, несмотря на значительную разницу в росте (мужчина — 168 см, а женщина — 220 см), ожидает ребенка и планирует пожениться, хотя родственники их осуждают.

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Об этом пишет издание Haibao News.

Необычная история любви из Чунцина стала вирусной в китайских соцсетях после того, как 2,2-метровая Сяоюэ объявила о своей беременности. Ее избранник Цзихао, рост которого составляет всего 168 см, рассказал, что их отношения продолжаются уже более двух лет, несмотря на резкое неодобрение со стороны его семьи.

Большая разница в росте

Влюбленные познакомились три года назад, когда Сяоюэ вела прямой эфир на одной из социальных платформ, а Цзихао оставлял комментарии во время трансляции. "Мы сразу почувствовали взаимную симпатию. Вскоре после этого начали встречаться", — рассказал Цзихао.

По словам мужчины, огромная разница в росте для них не является серьезным препятствием. Однако они столкнулись с недоверием и скептицизмом со стороны окружающих.

"Старшие члены моей семьи выступают против наших отношений из-за ее роста. Однако мы оба твердо решили, что будем вместе всю жизнь. Теперь она беременна. Я буду хорошо о ней заботиться", — сказал Цзихао.

Пара ожидает появления первенца Фото: 163.com

Пара планирует официально зарегистрировать брак в июне, однако не слишком озабочена свадебной церемонией. "Моя девушка говорит, что церемония не имеет большого значения, и не против, если мы вообще не будем устраивать празднование", — поделился мужчина.

Сяоюэ, которая происходит из сельской семьи, росла с бабушкой и дедушкой. "Я не знаю, что такое родительская любовь. Сейчас вынашиваю собственного ребенка и надеюсь дарить ему заботу", — поделилась девушка.

Ребенок может быть высоким

Во время пренатального обследования врачи подтвердили, что плод развивается нормально, но предупредили, что в будущем ребенок может вырасти до двух метров в высоту.

История пары вызвала бурную реакцию в китайских социальных сетях. Большинство комментаторов поддержали влюбленных. "Хорошо, что они любят друг друга. Желаю им жить в счастье и гармонии всю жизнь", — написал один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Маси Куррин из Техаса (США) уже четвертый год подряд сохраняет титул девушки с самыми длинными в мире ногами по версии Книги рекордов Гиннеса. Ее правая нога имеет длину 135 см, а левая — 134 см. Американка с феноменальным ростом 208 см даже стала звездой TikTok, где регулярно рассказывает поклонникам о своей жизни.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли. В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, а к 30 годам — превысил 2 метра.