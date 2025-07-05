Чоловік зробив жінці пропозицію, але на їхньому фото всі дивляться на дещо інше
Пара екстремалів, які навмисно шукають торнадо, влаштувала незабутні заручини на тлі потужного природного явища категорії EF-3 у Південній Дакоті, що в США.
Минулої неділі, 29 червня, Брайс Шелтон під час спостереження за торнадо зробив пропозицію своїй коханій Пейдж Бердомас, ставши навколішки прямо перед настанням стихійного лиха.
"Це був найкрасивіший торнадо, який я коли-небудь бачила у своєму житті", — розповідає майбутня наречена Пейдж Бердомас.
Дівчина, яка під час особливого моменту навіть не зняла захисні окуляри, з радістю погодилася стати дружиною свого партнера. "Це було абсолютно неймовірно. Я не могла б мріяти про кращу пропозицію", — поділилася враженнями Бердомас.
Чекав правильного моменту 18 тижнів
Шелтон зізнався, що планував освідчитися протягом п'яти місяців і три тижні поспіль носив каблучку в кишені, чекаючи ідеальної нагоди.
"Я чекав цієї можливості 18 тижнів, але хотів зробити це в Південній Дакоті на фоні фотогенічного торнадо, бо Південна Дакота — наш улюблений штат. І все склалося ідеально", — розповів Шелтон.
Пара познайомилася завдяки пристрасті до екстремальних погодних явищ. Спочатку вони їздили слідом за торнадо як друзі, а після завершення стосунків зі своїми колишніми почали зустрічатися.
Фотосесія посеред торнадо
Знімок, що облетів усі соціальні мережі, насправді зроблений дещо пізніше — після офіційної пропозиції. Їхній друг, Брендон Копік, запропонував зробити фотографію на згадку з дещо кращого ракурсу.
"Ми були всередині торнадо, коли він тільки з'явився. Підійшли дуже близько. Брендон підбіг і сказав: "Гаразд, нам потрібно зробити кращий знімок", — згадує Бердомас.
У дописі, опублікованому в соціальних мережах, наречена не приховувала емоцій: "Як цей день взагалі можна перевершити. Пережила це в Південній Дакоті з коханням свого життя, а тепер — нареченим".
Повідомляється, що перед цим закохані зустрічаються понад рік.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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А от 33-річна Джессіка Камп із США, яка на 15 сантиметрів вища за свого чоловіка Хантера, стверджує, що різниця у зрості не тільки не перешкоджає їхнім стосункам, а й навпаки їх покращує.