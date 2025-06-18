Жінка подолала майже 10 тис. км заради побачення: чим закінчилась ця "комедія" (фото)
Британка Грейс Келлі подолала майже 10 тисяч кілометрів, щоб зустрітися з чоловіком на другому побаченні після випадкового знайомства у готелі на Тайвані. Їхня романтична історія могла б стати сюжетом голлівудського фільму.
Грейс Келлі познайомилася зі своїм майбутнім коханим під час відпустки в барі при готелі на Тайвані. Це дивовижно, наскільки швидко між незнайомцями виник глибокий емоційний зв'язок.
"Тієї першої ночі ми так насолоджувалися компанією одне одного, що вирішили не спати всю ніч і максимально використати ті кілька годин, які у нас були. Ми говорили про ідеальне майбутнє — будинок на фермі в Шотландії із собаками, курми та козами. Бар у готелі зачинявся, тож хлопець запропонував опівночі піти до його ресторану, щоб приготувати пасту з нуля", — згадує Келлі в своєму Instagram.
Історія кохання
Після повернення додому пара спілкувалась протягом трьох тижнів, перебуваючи в різних часових поясах. Нестерпне бажання знову побачитися змусило Келлі забронювати квиток до Тайваню. "Я дуже хвилювалася, але забронювала готель на випадок, якщо щось піде не за планом. У номері на мене чекали квіти", — розповідає жінка.
Після спільного відпочинку на Тайвані залицяльник відвідав Грейс у Великій Британії, де вони познайомилися із сім'ями один одного.
Доленосна зустріч
"Ми обоє рідко зустрічаємо когось, хто нам так сильно подобається. Він такий свіжий, шалено вправний і розумний, якого такого ніколи не зустрічала", — характеризує свого обранця Келлі.
Найбільш іронічною частиною історії стало те, що, попри знайомство за тисячі кілометрів від дому, обоє виросли у Великій Британії за лічені години їзди один від одного.
"Звучить так, ніби це прямо з якоїсь романтичної комедії", — коментують підписники пари в соціальних мережах.
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